«К2Тех» автоматизировал планирование продаж для FMCG-гиганта с помощью решения Novo BI

«К2Тех» внедрил в международной FMCG-компании цифровую систему Novo Forecast Enterprise для интегрированного планирования в цепях поставок. За счет повышения точности прогноза продаж решение позволило существенно сократить затраты на хранение продукции у дистрибьюторов, ускорить процесс планирования без расширения штата специалистов. Реализация проекта заняла ctvm месяцев — от старта до получения первых результатов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

До внедрения Novo Forecast Enterprise FMCG-компания использовала ручное прогнозирование в Excel с данными из почты и локальных файлов, а ключевые данные хранились в почтовой переписке и в рабочих файлах сотрудников, что создавало непрозрачные и уязвимые процессы. Низкая точность прогнозов приводила к финансовым потерям из-за избыточных запасов, штрафам за out of stock и высоким затратам на хранение у дистрибьюторов в течение длительных сроков.

Для решения этих проблем заказчик выбрал Novo Forecast Enterprise от вендора Novo BI. Система признана Минцифры России аналогом SAP IBP и обеспечивает точное прогнозирование спроса за счет анализа больших объемов данных с применением машинного обучения (ML) и сложных математических алгоритмов. В качестве интегратора решения была выбрана компания «К2Тех» – с подтвержденной экспертизой в FMCG-сегменте и внедрении систем прогнозирования.

В процессе реализации проекта заказчик предоставил данные по продажам, начиная с 2019 г., в том числе sell-in/sell-out показатели, данные о промоакциях, сезонности и тендерах. Такой объем информации потребовал значительных усилий со стороны команды внедрения для обработки и валидации данных: специалисты «К2Тех» провели ручную верификацию источников, уточнили периоды акций и выполнили разметку промоакций, где рост продаж был вызван искусственным спросом. Параллельно осуществлялась настройка технической инфраструктуры.

В ходе внедрения команда «К2Тех» полностью адаптировали систему под специфику бизнеса заказчика: разработали индивидуальные модели прогнозирования, учитывающие сезонность, промоакции, особенности каналов сбыта и производственные циклы. Для каждого SKU и клиентской группы была автоматически подобрана наиболее точная прогнозная модель.

Решение от Novo BI заменило разрозненные Excel-файлы и почтовую переписку единой платформой для бизнес-планирования. Теперь пользователи могут централизованно управлять промоакциями и оперативно корректировать прогнозы при изменении рыночной ситуации. Решение обеспечило согласованность данных между всеми участниками процесса планирования в компании-заказчике. При этом сама система не требует постоянного технического обслуживания.

Novo Forecast Enterprise было размещено в «К2 Облаке». Облачный провайдер K2 Cloud развернул для компании-заказчика базовую инфраструктуру, включая службу каталогов, DNS и DHCP серверы для бесперебойной работы корпоративной сети. Также были настроены виртуальные машины для почтовых сервисов и файлообменника, сервисы мониторинга, безопасности и резервного копирования.

«Мы реализовали комплексный проект перевода международного FMCG-ритейлера с ручного планирования на платформу Novo Forecast Enterprise всего за семь месяцев. Наш опыт позволил адаптировать систему под потребности бизнеса и автоматизировать прогнозирование с учетом более 30 факторов — от сезонности до логистических особенностей. Это позволило существенно сократить ошибки прогнозов и кратно повысить уровень прозрачности планирования во всех подразделениях компании», – сказал Дмитрий Есипов, эксперт практики логистических решений компании «К2Тех».

«Для современной FMCG-компании ключевая компетенция заключается уже не в оптимизации логистики, а в способности точно прогнозировать спрос. Внедренное решение позволяет перейти от борьбы с последствиями рыночной волатильности к проактивному управлению ассортиментом», – сказал Алексей Загайнов, директор по отраслевым решениям в ритейле и FMCG, «К2Тех».

«Сектор FMCG – один из самых конкурентных. Каждый год растет количество данных и факторов, влияющих на спрос. Именно поэтому IBP-системы становятся ключевым преимуществом: они помогают быстро анализировать большие массивы информации, оперативно реагировать на изменения и в итоге — экономить бюджеты и увеличивать продажи», – отметил Евгений Непейвода, управляющий партнер компании Novo BI.