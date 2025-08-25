CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Техника
|

ГК «Автомакон»: России потребуется 100 млрд руб. на подготовку инженеров-роботехников

Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК “Автомакон” отметила, что для обеспечения роботизации в стране потребуется подготовить порядка 60 тыс. инженеров-робототехников. По оценкам компании, их обучение обойдется минимум в 100 млрд руб. – сумма, сопоставимая с годовым объемом всего рынка индустриальных роботов в России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон».

По данным «Автомакон», при нынешних ценах вузовских инженерных программ (700-900 тыс. рублей в год за очное обучение) даже четырехлетняя бакалаврская подготовка одного специалиста обходится в 2,8-3,6 млн руб. Умножив эту сумму на требуемые 60 тыс. человек, получаем 100-120 млрд руб. прямых инвестиций в образование, не считая инфраструктуры кампусов и производственных практик.

Главная причина кадрового дефицита заключается в интеграционном звене: предприятия закупают роботов быстрее, чем готовят специалистов, способных объединить механику, программное обеспечение и производственный такт. Интеграция требует глубокой модернизации линий и единых стандартов ПО, а они пока только формируются. Дополнительную нагрузку создает ограниченность образовательных программ: в России сегодня действует лишь 106 программ по робототехнике при сотнях площадок с высоким спросом.

«Если мы хотим действительно 100 тыс. работающих роботов, нам нужны не только машины, но и люди, которые умеют их проектировать, интегрировать и обслуживать. При текущем темпе выпуска вузы дадут отрасли не более 4-5 тыс. инженеров в год – этого явно мало. Чтобы закрыть разрыв, нужно уже сейчас запускать федеральную программу прикладных магистратур, где 50% стоимости обучения покрывается государством, а еще 50% – промышленными партнерами. За пять лет такая схема подготовит критически необходимые 25-30 тыс. специалистов», – сказала Екатерина Родина.

Также нужно учесть, что без решительных инвестиций в инженерные кадры страна рискует получить десятки тысяч роботов, которые останутся простаивать на складах из-за нехватки людей, умеющих их запустить. Своевременное закрытие кадрового разрыва, напротив, даст отрасли прирост производительности уже к середине следующего десятилетия и сделает дальнейшую роботизацию действительно окупаемой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: