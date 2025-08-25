«Евроэксперт» в семь раз ускорил подготовку коммерческих предложений благодаря внедрению BPMSoft

Компания «Евроэксперт» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с помощью low-code платформы BPMSoft (разработана компаний «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). После внедрения CRM время на подготовку коммерческих предложений сократилось в семь раз, согласование KPI сотрудников занимает один день, а управление проектами стало прозрачным благодаря трекингу времени и инструментам аналитики. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Российская консалтинговая компания «Евроэксперт» более 20 лет оказывает услуги в области стоимостного консультирования, строительного аудита, сопровождения сделок и инвестиций. До цифровой трансформации данные по проектам хранились разрозненно — в Excel, почте и мессенджерах. По мере роста клиентской базы и увеличения числа проектов такая система перестала справляться с задачами бизнеса.

Компания искала решение, способное адаптироваться к сложной логике бизнес-процессов. В зависимости от запроса клиента один лид мог запускать как одну продажу, так и цепочку связанных или несвязанных проектов с формированием отдельных договоров по каждой услуге. Low-code инструменты BPMSoft позволили настроить такие сценарии без масштабной доработки. Это стало ключевым фактором при выборе платформы.

После миграции компания объединила данные обо всех контрагентах, продажах, проектах и сотрудниках в едином цифровом контуре. Благодаря настраиваемым тегам и фильтрам можно быстро найти любую информацию — от истории взаимодействия до конкретных проектов. Для консалтинга это критически важно: в B2B-секторе, где клиенты — ведущие предприятия отраслей (от агропрома до девелопмента), решающим фактором является скорость реакции и глубина погружения в задачи клиента уже на первом контакте. Под рукой должны быть сведения не только о завершенных проектах и текущей отраслевой ситуации, но и о каждом запросе клиента, даже если он не дошел до стадии коммерческого предложения.

Продукт на базе BPMSoft помогает решать такие задачи: уже на стадии формирования коммерческих предложений удалось сократить время работы в семь раз и повысить качество коммуникации проектного менеджера с клиентом. Другим важным этапом развития стало внедрение в тендерном отделе автоматической системы формирования сводных таблиц. Платформа консолидирует данные по закрытым проектам из 20 разноуровневых массивов информации (отраслевые, стоимостные параметры, характеристики объектов). Это решение упростило подготовку тендерных материалов и снизило риск потери данных. Интеграция с «1С» и «Контур.Фокус» обеспечила автоматическую синхронизацию информации и прозрачный документооборот.

На базе low-code платформы BPMSoft также разработано собственное решение для управления проектами. Оно включает постановку задач, онлайн-трекинг времени, автоматизированный сбор фактических данных и сравнение их с плановыми показателями, а также расчет проектного KPI. Такой подход позволяет анализировать реализованные проекты и строить дальнейшую коммуникацию с клиентом.

По оценке компании, автоматизация освободила 534 рабочих часа топ-менеджмента за счет снижения рутинных операций. Сейчас в системе работает 120 пользователей.

Виктория Лабыгина, директор департамента информационных технологий «Евроэксперт»: «Гибкий функционал BPMSoft позволил решить изначальную масштабную задачу руководства — автоматизировать все. И самое важное для нас сейчас — это возможность совершенствовать и расширять функционал системы вместе с постоянным развитием компании».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Наша платформа стала для «Евроэксперта» не просто системой автоматизации, а основой управленческой модели, которая охватывает все уровни компании — от исполнителей до топ-менеджмента. В результате компания вышла на новый уровень цифровой зрелости, получила масштабируемый инструмент управления бизнесом и повысила качество клиентского сервиса за счет снижения нагрузки на команду».