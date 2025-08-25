CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Евроэксперт» в семь раз ускорил подготовку коммерческих предложений благодаря внедрению BPMSoft

Компания «Евроэксперт» автоматизировала ключевые бизнес-процессы с помощью low-code платформы BPMSoft (разработана компаний «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). После внедрения CRM время на подготовку коммерческих предложений сократилось в семь раз, согласование KPI сотрудников занимает один день, а управление проектами стало прозрачным благодаря трекингу времени и инструментам аналитики. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Российская консалтинговая компания «Евроэксперт» более 20 лет оказывает услуги в области стоимостного консультирования, строительного аудита, сопровождения сделок и инвестиций. До цифровой трансформации данные по проектам хранились разрозненно — в Excel, почте и мессенджерах. По мере роста клиентской базы и увеличения числа проектов такая система перестала справляться с задачами бизнеса.

Компания искала решение, способное адаптироваться к сложной логике бизнес-процессов. В зависимости от запроса клиента один лид мог запускать как одну продажу, так и цепочку связанных или несвязанных проектов с формированием отдельных договоров по каждой услуге. Low-code инструменты BPMSoft позволили настроить такие сценарии без масштабной доработки. Это стало ключевым фактором при выборе платформы.

После миграции компания объединила данные обо всех контрагентах, продажах, проектах и сотрудниках в едином цифровом контуре. Благодаря настраиваемым тегам и фильтрам можно быстро найти любую информацию — от истории взаимодействия до конкретных проектов. Для консалтинга это критически важно: в B2B-секторе, где клиенты — ведущие предприятия отраслей (от агропрома до девелопмента), решающим фактором является скорость реакции и глубина погружения в задачи клиента уже на первом контакте. Под рукой должны быть сведения не только о завершенных проектах и текущей отраслевой ситуации, но и о каждом запросе клиента, даже если он не дошел до стадии коммерческого предложения.

Продукт на базе BPMSoft помогает решать такие задачи: уже на стадии формирования коммерческих предложений удалось сократить время работы в семь раз и повысить качество коммуникации проектного менеджера с клиентом. Другим важным этапом развития стало внедрение в тендерном отделе автоматической системы формирования сводных таблиц. Платформа консолидирует данные по закрытым проектам из 20 разноуровневых массивов информации (отраслевые, стоимостные параметры, характеристики объектов). Это решение упростило подготовку тендерных материалов и снизило риск потери данных. Интеграция с «1С» и «Контур.Фокус» обеспечила автоматическую синхронизацию информации и прозрачный документооборот.

На базе low-code платформы BPMSoft также разработано собственное решение для управления проектами. Оно включает постановку задач, онлайн-трекинг времени, автоматизированный сбор фактических данных и сравнение их с плановыми показателями, а также расчет проектного KPI. Такой подход позволяет анализировать реализованные проекты и строить дальнейшую коммуникацию с клиентом.

По оценке компании, автоматизация освободила 534 рабочих часа топ-менеджмента за счет снижения рутинных операций. Сейчас в системе работает 120 пользователей.

Виктория Лабыгина, директор департамента информационных технологий «Евроэксперт»: «Гибкий функционал BPMSoft позволил решить изначальную масштабную задачу руководства — автоматизировать все. И самое важное для нас сейчас — это возможность совершенствовать и расширять функционал системы вместе с постоянным развитием компании».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Наша платформа стала для «Евроэксперта» не просто системой автоматизации, а основой управленческой модели, которая охватывает все уровни компании — от исполнителей до топ-менеджмента. В результате компания вышла на новый уровень цифровой зрелости, получила масштабируемый инструмент управления бизнесом и повысила качество клиентского сервиса за счет снижения нагрузки на команду».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: