Еще в трех жилых комплексах Иркутска появился гигабитный интернет МТС

МТС запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в трех жилых комплексах Иркутска. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС – фиксированному интернету и цифровому ТВ – впервые получили семьи, проживающие в микрорайоне «Березовый», расположенного в Ново-Ленино, в ЖК «Новые горизонты» на Пушкина и в ЖК «Видный-3» в микрорайоне Топкинский.

Высокоскоростной домашний интернет МТС с гигабитной скоростью дает возможность смотреть видео и вести прямые трансляции в формате Ultra HD, играть в онлайн-игры в облачных серверах, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы, а также работать одновременно на нескольких устройствах, даже в часы пиковой загрузки. Кроме того, жители жилых комплексов могут использовать устройства «умного дома», в частности использовать системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме реального времени следить за происходящим в зоне действия камер.

«Сверхскоростной домашний интернет помогает сделать жилье современным и удобным, а также обеспечить безопасность его жильцов. Для того, чтобы создать жителям новостроек Иркутска максимально комфортные условия доступа к онлайн-услугам, мы развиваем фиксированную сеть в городе. Ранее мы уже построили гигабитную сеть в ЖК «Очаг», «Стрижи Сити», «Художник», «Гранд Парк», «Восход» и др.», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

