VK Tech и «Ред Софт» подтвердили совместимость почты VK WorkSpace с системой «Ред Адм»

VK Tech и «Ред Софт» объявили о совместимости корпоративной почты VK WorkSpace и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Теперь компании смогут перейти на инфраструктуру на базе российского решения «Ред Адм» с интеграцией почтового сервера отечественной разработки VK WorkSpace.

Совместимость решений была подтверждена в ходе комплексного тестирования. Благодаря этому организации, использующие почтовую систему Microsoft Exchange и службу каталогов Microsoft Active Directory, могут перейти на отечественные альтернативы без потери функциональности. Сервис «Почта» в составе коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace обеспечивает миграцию с Exchange, а «Ред Адм» — с Active Directory.

Каталог пользователей, их атрибуты и права переносятся из Active Directory в LDAP-каталог «Ред Адм». Почтовые ящики и календари пользователей мигрируют в почту VK WorkSpace. Совместимость позволяет плавно переносить пользователей и данные по различным сценариям: внедряя сначала одно решение, потом второе, или параллельно

Почта VK WorkSpace поддерживает неограниченное число пользователей, позволяет пересылать файлы любого типа и размера, создавать группы рассылок, делегировать доступы к ящикам и папкам для ассистентов и команд. В процессе миграции можно перенести в нее данные из других почтовых систем. Кроме того, в почте VK WorkSpace реализована интеграция с DLP, SIEM, антивирусами и системами резервного копирования.

«Ред Адм» в рамках интеграции с VK WorkSpace помогает решать задачи, связанные с администрированием ИТ-инфраструктуры: управлять доменом и объектами домена через графический интерфейс, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы. «Ред Адм» также поддерживает все основные сценарии миграции ИТ-инфраструктуры: репликацию объектов домена с постепенным выводом контроллеров Microsoft Active Directory и создание доверительных отношений между новой и существующей инфраструктурами.

«Мы давно сотрудничаем с «Ред Софт». Новые версии продуктов VK WorkSpace тестируются на совместимость с «Ред ОС». Недавно была подтверждена совместимость почтовой системы VK WorkSpace и сертифицированной редакции «Ред ОС 7.3с», а теперь мы в результате тестов подтвердили, что «Почта» успешно работает в связке с «Ред Адм». Это позволяет нашим заказчикам использовать единый стек российских решений для организации корпоративных коммуникаций в почте. Мы стремимся не только предоставить бизнесу мощные инструменты, соответствующие потребностям компаний, но и обеспечить плавный переход на новые решения», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Пётр Щеглов.

«Совместимость «Ред Адм» с VK WorkSpace — важный шаг в направлении независимости от зарубежных решений. Комплексное внедрение наших продуктов позволит организациям плавно перейти на отечественный стек, сохранив привычный функционал и логику работы ИТ-инфраструктуры. Благодарим VK Tech за плодотворное сотрудничество. Мы продолжим расширять перечень совместимых продуктов и предлагать рынку больше возможностей для безопасной работы», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

