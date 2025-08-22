CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь для новоселов Ижевска

«МегаФон» запустил новую телеком-инфраструктуру для новоселов Ижевска. Теперь тысячи жителей ЖК «Ежевика» и соседних домов смогут оценить расширенное покрытие сети и улучшенное качество связи. Изменения будут заметны на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Городская среда Ижевска меняется: растут новые жилые кварталы, увеличивается плотность застройки, а вместе с этим многократно возрастает и потребность в качественной и устойчивой связи. Оператор ведет постоянный мониторинг нагрузки на сеть и планомерно усиливает инфраструктуру в таких районах, чтобы обеспечить комфорт жителям с первого дня заселения.

Новая базовая станция в районе жилого комплекса «Ежевика» обеспечит стабильный сигнал связи, что особенно важно в период переезда и обустройства на новом месте. Новоселы смогут комфортно общаться, вызывать такси, заказывать необходимые услуги, а также принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки.

Параллельно с развитием сети «МегаФон» расширяет и дистрибуцию, чтобы клиентам было удобнее получать услуги. В непосредственной близости от жилого комплекса – в ТЦ «Гранат» – открыт новый современный салон связи оператора. Еще один – начал работу в микрорайоне Городок Строителей рядом с ТЦ «Меркурий». Такие шаги повысят доступность услуг для жителей всего города.

«Во время переезда именно мобильная связь и интернет помогают связаться близкими, обустроить быт и почувствовать, что новый дом — это уже родное место. Поэтому мы целенаправленно развиваем сеть в новых жилых районах, чтобы обеспечить нашим абонентам связь с первого дня заселения, – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев. – Запуск нового телеком-объекта в районе ЖК «Ежевика» и открытие двух салонов связи – это часть комплексной работы по повышению качества обслуживания и доступности наших услуг для жителей Ижевска».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: