АО «Мельинвест» перешел с устаревшей «1С:КА» 1.1 на современную систему «1С:ERP» 2

АО «Мельинвест», российский производитель оборудования для агропромышленного комплекса, завершил проект по переходу с системы «1С:Комплексная автоматизация 1.1» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Внедрение позволило автоматизировать и объединить ключевые блоки — CRM, продажи, производство, закупки и склад. По итогам проекта оборудовано 100 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

В процессе развития бизнеса и увеличения объемов производства АО «Мельинвест» существующая система «1С:Комплексная автоматизация 1.1» перестала отвечать требованиям компании. Перед командой встала задача обеспечить расчет реальной себестоимости продукции, дать бухгалтерии и руководству достоверную картину затрат, а также централизовать управление продажами, закупками, складом и производством. В числе целей проекта — интеграция подразделений в единую информационную систему, обеспечение непрерывности и точности учета, внедрение гибкой аналитики и подготовка данных для регламентированной отчетности.

В качестве программного продукта выбрано решение «:ERP Управление предприятием 2» ред. 2.5 — отечественное ПО, полностью соответствующее потребностям крупного производственного предприятия.

Была выполнена автоматизация: CRM и продаж — от обработки заявки клиента до формирования и отгрузки готовой продукции; производства — планирование заказов, формирование серийных номеров, управление упаковками, выпуск готовой продукции; складов и логистики — учет упаковочных мест, частичная отгрузка, отражение операций на складах; закупок — формирование заявок, выдача материалов под заказы, переназначение потребностей; регламентированного учета — детализация себестоимости по направлениям деятельности; обмена с внешними системами (Appius).

Также были созданы и настроены АРМ для сотрудников отделов снабжения, логистики, производства и других служб.

Проект также включал перенос данных из прежней системы, обучение сотрудников и настройку ролевой модели безопасности. Техническая и методологическая поддержка осуществляется совместно силами Lad и отдела АСУП АО «Мельинвест».

По итогам проекта автоматизировано 100 рабочих мест. Внедрение «1С:ERP» позволило не просто перестроить работу ключевых подразделений, но и объединить взаимодействие служб в единой информационной системе.

