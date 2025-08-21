CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС присоединила к сети LTE еще пять малых населенных пунктов Якутии

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Республики Саха (Якутия). Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще пяти малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 350 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах пяти районов Якутии. Быстрый интернет запущен в трех селах с населением менее 250 человек: Сэргэ-Бэс Амгинского района, Люксюгюн Кобяйского улуса, расположенного на региональной автодороге «Лючинская» и Едей Нюрбинского улуса, через которое проходит автомобильная дорога А-331 «Вилюй». Также сеть МТС появилась в двух населенных пунктах с количеством жителей около 300 человек, в частности в селе Ергелех Намского улуса и селе Дабан Олекминского улуса.

Создание цифровой инфраструктуры поможет еще почти 1600 сельских жителей не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм. Кроме того, водители авто, проезжающие мимо этих сел, смогут оставаться на связи в пути и использовать навигатор.

«Многие села республики расположены далеко от административных центров и жителям малых и удаленных населенных пунктов, также, как и горожанам, необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Для этого мы продолжаем участвовать в проекте устранения цифрового неравенства в регионе и покрывать высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты, оторванные от «большой земли»», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: