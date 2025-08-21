CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ippon представила Intatum RTM — трёхфазный ИБП для критически важных объектов инфраструктуры

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил новый модульный трёхфазный источник бесперебойного питания онлайн-топологии — Intatum RTM. Устройство номинальной мощностью 40 кВА / 40 кВт предназначено для эксплуатации на критически важных объектах: в центрах обработки данных, медицинских учреждениях, на промышленных производствах и других предприятиях с высокой нагрузкой.

Ключевая особенность Intatum RTM — его масштабируемость: к системе можно подключить до 8 устройств одновременно, что позволяет наращивать мощность под задачи конкретного проекта.

Энергоэффективность устройства достигает 96% в линейном режиме и до 99% в эко-режиме, что снижает энергопотребление и общие эксплуатационные расходы. Выходное напряжение регулируется с точностью ±1%, а частота — ±0,1% в батарейном режиме.

Коэффициент мощности Intatum RTM ≥0,99 позволяет свести к минимуму потери энергии, а низкий уровень гармонических искажений (THDi ≤2%), что гарантирует стабильное питание чувствительного оборудования. Благодаря широкому диапазону входного напряжения — от 153 до 478 В — Intatum RTM стабильно работает даже при значительных колебаниях в сети, включая совместное использование с дизель-генераторными установками.

ИБП оснащён 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает интерфейсы RS485, а также опционально SNMP, что обеспечивает гибкие возможности мониторинга.

Среди дополнительных функций — холодный старт, аппаратный вход аварийного отключения (EPO) и встроенная система проверки состояния аккумуляторных батарей. Устройство выдерживает перегрузку до 150% в течение одной минуты и автоматически переключается на байпас при превышении этого порога.

Для продления времени автономной работы могут использоваться внешние батарейные модулей EBM Intatum RTM.

