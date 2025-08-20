CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Вертолеты России» перешли на отечественную систему управления корпоративными процессами

Холдинг «Вертолеты России» завершил внедрение единой отечественной платформы управления сервисами 1С:Itilium взамен зарубежной, создав единую цифровую экосистему для 40 тыс. сотрудников и более 1 тыс. внутренних сервисов. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Вертолеты России».

Единая платформа стала центром управления всеми видами внутренних сервисов: обработкой обращений, инцидентов, запросов на доступ и централизованным внутренним каталогом услуг по всему холдингу. Теперь предприятия «Вертолетов России» работают по единым правилам поддержки внутренних сервисов, в полностью прозрачной среде, что обеспечивает эффективность, контроль и согласованность бизнес-процессов.

«Сегодня можно говорить о достижении хороших результатов в управлении ИТ-сервисами. Система уже обрабатывает около 25 тыс. заявок в месяц. Количество операций, которые в контакт-центре выполняются в ручном режиме, снизилось на 25%, построение отчетности ускорилось на 30%. Создание экосистемы обеспечило рост эффективности и прозрачности работы цифровых сервисов во всей компании. Особое внимание было уделено принципам цифровизации и импортозамещения – вся архитектура решения построена исключительно на отечественных технологиях. Такой подход обеспечивает стабильную работу, соответствие требованиям регуляторов и формирует полностью независимую цифровую среду, свободную от внешних зависимостей», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Решение о переходе на новую систему было принято после анализа работы предыдущей зарубежной платформы, которая не справлялась с растущей сложностью и объемами бизнес-процессов. В рамках стратегии по технологическому суверенитету холдинг «Вертолеты России» провел открытый конкурс, в котором победило решение 1С:Itilium, отвечающее строгим требованиям масштабируемости, безопасности и технологической независимости.

1С:Itilium трансформировалась из инструмента управления всеми ИТ-услугами холдинга в универсальную платформу управления корпоративными сервисами. Она охватывает административно-хозяйственную деятельность, процессы автотранспорта, работу с персоналом и управление запросами на доступ к информационным ресурсам.

При этом решение глубоко интегрировано с HR-системами холдинга. При приеме на работу, переводе или оформлении система отпуска автоматически формирует необходимые заявки — от выдачи техники до настройки доступа. Это сводит ошибки к минимуму.

Теперь Service Desk в «Вертолетах России» — это не только поддержка ИТ, но и стратегическая платформа для цифровизации и унификации бизнес-процессов на уровне всего холдинга. Проект подготовлен за полтора года и реализован за восемь месяцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Знаменитого российского производителя БПЛА завалили исками. За три месяца сумма превысила 600 миллионов, за полгода – 1,5 миллиарда

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: