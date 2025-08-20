Металлинвестбанк автоматизировал розничное кредитование с FIS

Металлинвестбанк внедрил конвейер FIS для автоматизации розничного кредитования. Команда банка и ИТ‑компании совместно цифровизировала обслуживание клиентов серии кредитных продуктов, интегрировала приложение с более 20 сервисами и создала единый шлюз для обработки заявок из конвейера для юридических лиц и конвейера для физических лиц. По итогу внедрения Металлинвестбанк планирует настраивать и предлагать клиентам более гибкую линейку продуктов через конвейер.

Кастомизированный розничный конвейер реализован за год. В начале 2025 г. произошли первые выдачи кредитов клиентам, а весной — старт работы всех бизнес‑подразделений банка в конвейере.

«Ключевой целью автоматизации была актуализация нашего предыдущего розничного конвейера. Он был реализован на старом стеке и не поддерживался; в нём были только частично реализованы интеграции с внешними сервисами. В техническом плане порог входа на FIS Platform гораздо ниже, чем у других поставщиков. Настройка бизнес‑процессов на платформе гораздо гибче, особенно в части интерфейсов, масштабнее и прозрачнее, чем у нашего предыдущего вендора, поэтому мы смогли создать очень кастомизированный продукт. В банке уже наработана экспертиза и сформирована команда, которая успешно развивает конвейеры FIS, поэтому мы планируем через систему настраивать и предлагать клиентам более гибкую линейку кредитных продуктов», — отметила Ирина Ярушина, руководитель ИТ‑подразделения департамента информационных технологий Металлинвестбанка.

В рамках проекта специалисты Металлинвестбанка и FIS: автоматизировали обслуживание полного цикла оформления кредитов для 5 розничных продуктов — потребительских кредитов, кредитных карт, кредитных каникул, рефинансирования и реструктуризации кредитов; интегрировали конвейер с более чем 20 сервисами, используя свыше 60 методов интеграций — с АБС и внутренними системами банка, Цифровым профилем гражданина, СМЭВ, Credit Registry, «API Контур.Фокус», DaData и многими другими; реализовали единый шлюз для приёма и обработки заявок из корпоративного конвейера и розничного конвейера — сервис принимает информацию из внешних каналов (кредитный кабинет, ДБО, «Банки.ру» и MOEX) и перераспределяет заявки между 2 системами; настроили 250 рабочих мест для специалистов банка.

«Основа внедрения и кастомизация конвейера под потребности банка лежали на FIS, в том числе коллеги во многом занимались интерфейсными задачами. ИТ‑специалисты банка интегрировали систему с внешними сервисами и автоматизировали формирование печатных форм и отчетности. До осени 2024 г. над проектом одновременно работали 6 человек: 2 разработчика и 1 тимлид с нашей стороны, а также 3 аналитика‑проектировщика со стороны FIS — сейчас целевая команда внутри банка расширена до 4 разработчиков. С учётом большой экспертизы FIS в банковской автоматизации проект реализован на 25% быстрее подобных. Далее мы планируем вместе с FIS автоматизировать ипотечное кредитование, а также добавить новые кредитные продукты в кредитный конвейер для юрлиц», — сказал руководитель команды разработки Металлинвестбанка Александр Солдатов.

Ранее Металлинвестбанк также цифровизовал кредитование корпоративных клиентов и взыскание проблемной задолженности у юридических лиц вместе с FIS.

«Металлинвестбанк успешно завершает внедрение кредитного конвейера для розничных клиентов на базе технологий FIS. По запросу банка мы не только поставили приложение, которое позволяет бизнесу обрабатывать тысячи кредитных заявок ежедневно, но и поддержали инициативу по укреплению компетенций внутренней ИТ‑команды банка в ходе ряда проектов. Вместе мы помогли бизнесу улучшить качество обслуживания розничных клиентов, что станет особенно актуально при продолжении снижения ключевой ставки», — сказал директор по развитию FIS Алексей Смирнов.