Культурная столица — 2027: более 260 тыс. голосов на «Госуслугах»

Народное голосование за звание «Культурная столица 2027 года» продолжается на «Госуслугах». Его результаты учитывают эксперты при определении городов-финалистов и победителя. По итогам первого этапа конкурса в финал вышли восемь городов, в народном голосовании было отдано 264 тыс. голосов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько голосов собрали города-финалисты: Челябинск — 44,0 тыс., Вологда — 30,2 тыс., Новосибирск — 24,4 тыс., Ульяновск — 18,5 тыс., Сочи — 13,3 тыс., Ставрополь — 6,3 тыс., Рязань — 3,1 тыс., Калуга — 3,0 тыс.

Вологда и Новосибирск вышли в финал во второй раз.

Кто голосовал: около 80% участников народного голосования — женщины. Наиболее активно голосуют в возрасте от 25 до 55 лет.

Жители каких регионов голосовали чаще: Челябинская область — 50,0 тыс., Вологодская область — 29,9 тыс., Новосибирская область — 25,7 тыс., Ульяновская область — 19,4 тыс., Донецкая Народная Республика — 18,6 тыс.

По правилам, Москва и Санкт-Петербург не могут участвовать в конкурсе, но их жители голосуют на «Госуслугах» за другие города. В 2025 г. их предпочтения схожи. В топ-10 городов по версии и москвичей, и петербуржцев вошли Вологда, Донецк, Псков, Сочи и Челябинск.

На втором этапе конкурса города-финалисты расскажут, что сделают, если станут Культурной столицей — например, реконструируют памятники архитектуры, создадут туристические маршруты и проведут фестивали. Идеи оценят эксперты.

Конкурс «Культурная столица» — проект, призванный создавать условия для реализации экономической и культурной самобытности российских городов. Он проходит в третий раз. Победителями в прошлые годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск.