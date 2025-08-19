CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Медиа-тел» займется внедрением и поддержкой HRMS-системы SimpleOne

Российский системный интегратор «Медиа-тел» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявили о расширении стратегического сотрудничества. Интегратор включил в свой портфель SimpleOne HRMS — систему для комплексного управления HR-процессами, и займется её внедрением и поддержкой.

HRMS-cистема SimpleOne предназначена для автоматизации работы HR-дирекции и управления персоналом. Она позволяет управлять жизненным циклом сотрудников от заявки на подбор до Exit-интервью. Переход на SimpleOne HRMS не только автоматизирует рутину, но и представляет HR-инструменты планирования и аналитики эффективности деятельности, что позволяет HR-департаменту стать из сервисного подразделения стратегическим партнером бизнеса.

Партнер «Медиа-тел» возьмёт на себя задачи по внедрению и адаптации HRMS-решения под ИТ-ландшафт заказчиков.

«В мире HR-процессов каждая деталь имеет значение: от тонкостей кадрового делопроизводства до защиты конфиденциальных данных. Традиционное управление персоналом сталкивается с множеством вызовов — от цифровых подписей до сложного документооборота. SimpleOne HRMS — это мост между сложными HR-задачами и их безупречным исполнением. Инновационные технологии в сочетании с глубоким пониманием специфики кадрового делопроизводства позволяют нам вывести HR-процессы на качественно новый уровень», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления услугами ИТ «Медиа-тел».

Расширение стратегического сотрудничества позволит российским компаниям получить комплексное решение для цифровой трансформации HR-процессов.

«В условиях кадрового дефицита управление персоналом становится критически важной для бизнеса задачей. Компании выстраивают сквозной учет жизненного цикла сотрудников, начиная с рекрутинга и отбора кандидатов, продолжая адаптацией, обучением и управлением эффективностью, и заканчивая управлением лояльности и программами кадрового резерва. SimpleOne HRMS в сочетании с экспертизой «Медиа-тел» предоставляет полный набор инструментов для решения этих задач», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

