Globalflex и «Дронсхаб» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере робототехники

Чилийская компания Globalflex International SpA и московский производитель автономных наземных роботизированных платформ «Дронсхаб» (резидент Московского инновационного кластера) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие совместных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта, программного обеспечения и образовательных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб групп».

Первым шагом партнерства стала поставка флагманской модели компании — автономной роботизированной платформы «Пиранья» — чилийской стороне. Ровер для логистики и патрулирования территорий, способный перевозить грузы массой до 300 кг, будет использоваться в коммерческих и презентационных целях, включая участие в выставках в Чили и других странах.

Помимо этого, в рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться технологическими компетенциями, совместно разрабатывать модули и запчасти для робототехники.

«Партнерство, ставшее результатом бизнес-встреч, организованных Московским экспортным центром, открывает возможности для внедрения наших инновационных решений в юго-западном регионе Южной Америки. Совместные проекты укрепят позиции обеих компаний на рынке робототехники», — сказал генеральный директор компании «Дронсхаб» Максим Томских.