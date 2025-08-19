BPMSoft и «Рутимс» создадут кадровый резерв для проектов цифровой трансформации

«БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и компания «Рутимс», специализирующаяся на аутсорсинге проектных команд, объявили о начале сотрудничества. Партнерство направлено на ускорение внедрений и тиражирования решений BPMSoft за счет привлечения студентов старших курсов и выпускников, уже обладающих навыками работы с платформой вендора. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Актуальность такого подхода подтверждают данные исследования BPMSoft о проблемах цифровой трансформации в Enterprise-сегменте бизнеса. Согласно опросу, 71% крупных компаний продолжают испытывать нехватку квалифицированных ИТ-специалистов. Дефицит кадров, обострившийся в 2022 г., сохраняется и в 2025 г., а его причины – ориентация специалистов на работу с западным ПО и последствия масштабной релокации. Компании пытаются решать проблему за счет поиска новых сотрудников, повышения квалификации, привлечения внешних подрядчиков и сотрудничества с вузами. Однако для 14% организаций вопрос остается нерешенным.

«Рутимс» формирует команды молодых специалистов по модели, максимально ориентированной на бизнес-результат: подбор, проектная подготовка и тестирование кандидатов ведутся под требования заказчика, а стажеры, принятые в штат компании, мотивированы присоединиться к реальным проектам под руководством опытных наставников. В случае с BPMSoft ключевым источником кадров станут студенты программы «BPMSoft Образование», образовательной инициативы вендора, реализуемой совместно с ведущими российскими вузами. Это позволит заказчикам и интеграторам быстрее формировать рабочие группы, сокращая время на поиск и дообучение специалистов, что особенно важно в условиях продолжающегося кадрового дефицита.

Юлия Голякина, руководитель программы «BPMSoft Образование»: «Интеграция образовательных инициатив в процессы подбора и аутстаффинга становится важным инструментом для преодоления дефицита ИТ-кадров. Партнерство BPMSoft и «Рутимс» – пример того, как кооперация вендоров и кадровых сервисов позволяет ускорять проекты цифровой трансформации без ущерба для качества внедрения».

Олег Бакиев, генеральный директор «Рутимс»: «Сотрудничество с программой «BPMSoft Образование» органично дополняет нашу бизнес-модель. Мы получаем доступ к сообществу молодых людей, которые работают с продуктами вендора на базе университета, а заказчики – перспективных специалистов, готовых к проверке первыми и потому очень важными в их жизни ИТ-проектами».

Программа «BPMSoft Образование» стартовала в 2023 г. и на сегодня объединяет более 30 российских вузов. За это время обучение работе с платформой BPMSoft в разных ролях прошли свыше 2000 студентов. Цель программы – повышение качества образования будущих ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями и готовых решать актуальные задачи бизнеса.