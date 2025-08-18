CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Цифра» представила универсальный шлюз сбора данных для промышленности

ГК «Цифра» представила компактное аппаратно-программное решение, которое упрощает цифровизацию производств и подходит для различного технологического оборудования. Новая разработка представляет собой технологическую основу для защищенного и стандартизированного оборота промышленных данных в стране. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Цифра. Промышленный шлюз “АИСТ”» собирает данные о работе станков, приводит их к единому стандарту, соответствующему ГОСТ, обезличивает при необходимости и передает на предприятие. Промышленный шлюз входит в технологическую экосистему ИТ-комплекса «Диспетчер», флагманского продукта «Цифры» для машиностроения.

Устройство решает проблему унификации протоколов и структуры передачи данных для различных типов оборудования. Оно может хранить данные локально с настраиваемой глубиной истории и передавать их в системы управления предприятием (ERP, MES, MDS и ТОиР). Шлюз полностью автономен в эксплуатации. Полученные данные надежно шифруются, а доступ защищен системами аутентификации и авторизации, что обеспечивает безопасность.

Новинка создана на базе масштабируемой архитектуры. Установка занимает минимум времени без сложных настроек. Промышленный шлюз поддерживает стандартные протоколы получения данных OPC UA, Modbus TCP, MT Connect и др., а также проприетарные протоколы от ведущих мировых производителей систем управления оборудованием, включая Fanuc, Siemens, Heidenhain. Их список постоянно расширяется.

Директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов: «Такие устройства – это шаг к прозрачному обороту промышленных данных, где предприятие, передавая данные, может получать обратно ценные аналитические решения, улучшения в производственных процессах и алгоритмы, которые повышают их эффективность. Такой подход помогает развивать более комплексные и мощные решения, которые можно масштабировать на уровне холдингов и отраслей, открывая возможность применения искусственного интеллекта, которому нужны массовые стандартизированные данные».

Аппаратная платформа устройства разработана и произведена в России, входит в Реестр российской промышленной продукции, а также рекомендована к включению в перечень приоритетных решений по обеспечению оборота промданных.

