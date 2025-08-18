«Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков

«Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Больше всего запросов поступает от компаний из сфер тяжелой промышленности и финансов. Об этом CNews сообщили представители «Согаз».

Также интерес к данному виду страхования демонстрируют ИT-предприятия, торгово-розничный сектор и нефтегазовая отрасль.

Абсолютное большинство запросов поступает от крупного и крупнейшего бизнеса, запрашиваемый объем страхового покрытия варьируется в пределах от 200 млн рубл. до двух млрд руб. Спрос со стороны среднего и малого бизнеса пока значительно ниже, хотя системы информационной защиты в таких компаниях зачастую более уязвимы.

Предприятия интересует покрытие рисков хакерских атак, сбоев программного обеспечения, кражи данных, возникновения убытков от перерыва в производстве и расходов на устранение угрозы безопасности из-за киберинцидента. Также на фоне активного импортозамещения «Согаз» отмечает повышение интереса к страхованию возможных убытков из-за ошибок при внедрении нового ПО.

Некоторые организации страхуют и ответственность перед третьими лицами, что актуально при угрозе несанкционированного распространения персональных данных клиентов.

«Первую волну спроса мы отметили в начале этого года, когда компании начали готовиться к изменению законодательства в части штрафов за утечку персданных. В последние недели компании обращаются к нам, приводя в качестве примера громкие публичные кейсы. Мы видим, что происходящие на рынке инциденты показывают, насколько критическими киберугрозы могут быть для бизнеса и какие потери могут повлечь за собой. Поэтому киберстрахование становится обязательным элементом риск-менеджмента», – сказал Анар Бахшалиев, исполнительный директор АО «Согаз».