RFID-технология и считыватели Chainway помогают Новоангарскому обогатительному комбинату автоматизировать учет

Компания «Октрон», российский дистрибьютор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, и системный интегратор «Виант» объявили о завершении проекта по внедрению системы автоматизации учета готовой продукции и проб руды с помощью RFID-технологии и ручных RFID-считывателей Chainway C61 UHF на Новоангарском обогатительном комбинате (НОК).

Новоангарский обогатительный комбинат (НОК) добывает и обогащает свинцово-цинковые руды. Готовая продукция выпускается в мягких контейнерах (МКР/«биг-бэгах»), а для лабораторных проб используются специальные емкости. Перед интегратором стояла задача внедрить RFID-идентификацию проб и готовой продукции (МКР) и автоматизировать ее серийный учет на складах заказчика. Также было необходимо интегрировать RFID-систему с «1С:ERP + БИТ:Строительство».

Компания «Виант» предложила решение, включающее специализированные RFID UHF-метки (в том числе корпусированные метки линейки S-Tag производства ГК «Силтэк»), ручные считыватели Chainway C61 и программное обеспечение «Клеверенс: Склад 15 RFID».

Использование RFID-технологии и ручных считывателей Chainway C61 позволило сократить время на проведение инвентаризации в 15 раз. Реализован полноценный серийный учет МКР и контроль партий. Теперь все перемещения объектов учета отслеживаются в режиме реального времени. Данные о лабораторных исследованиях руды доступны на мобильных устройствах по RFID-метке конкретной МКР. Все ключевые складские операции выполняются с помощью Chainway C61, что позволяет свести ошибки ручного ввода к минимуму и существенно ускорить выполнение товаро-учетных задач.

Проект был успешно реализован в течение 3 месяцев. На первом этапе автоматизировано 35 рабочих мест. В настоящий момент продолжается масштабирование решения на другие производственные площадки.

Chainway C61 UHF – защищенный (IP65) ручной мобильный компьютер с клавиатурой на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 1,8 ГГц c операционной системой Android 11.0. Имеет RFID-модуль CM2000-1 на базе чипа Impinj Indy R2000. Поддерживает протокол EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C. Обеспечивает скорость считывания до 900+ меток/сек. Поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. Основной аккумулятор емкостью 6700 мА*ч и дополнительный 5200 мА*ч в съемной рукоятке позволяют использовать устройство без подзарядки более 12 часов. Поддерживается «горячая» замена аккумулятора.