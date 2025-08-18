CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подтверждена совместимость серверов OpenYard c ПО для виртуализации zVirt

Производитель серверного оборудования OpenYard и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft объявили об успешном завершении сертификации на технологическую совместимость с защищенной средой zVirt. По итогам тестирования выпущен сертификат, подтвердждающий полную совместимость и корректность работы серверов и программного обеспечения.

Испытание прошло на серверах RS202I и RS102I и включало проверку производительности, стабильности работы среды виртуализации zVirt, совместимости с различными конфигурациями оборудования. OpenYard RS202I (2U) поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектован двумя процессорами пятого поколения x86, с теплопакетом до 350 Вт, поддерживает установку до 4 ТБ оперативной памяти DDR5 и позволяет установить до 6 PCI устройств версии 5.0 и два устройства формата OCP 3.0. Сервер OpenYard RS102I (1U) имеет аналогичные характеристики, но отличается тем, что поддерживает установку до 10 накопителей и меньшее количество PCI устройств.

В рамках тестирования проверялась корректность работы и реализация всего функционала защищенной системы zVirt: управление серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами из единой консоли.

Все серверы OpenYard производятся на базе собственного производственного комплекса в Рязани, а также соответствуют стандартам, установленным Минпромторгом РФ.

«Заказчики могут быть уверены в стабильной и надежной работе платформы zVirt с серверами OpenYard. Использование проверенной программно-аппаратной связки позволяет значительно ускорить и упростить процесс импортозамещения или модернизации инфраструктуры, оптимизировать затраты, при этом получив всю необходимую для основных рабочих задач функциональность. Партнерство с OpenYard — еще один шаг на пути усиления сети технологических партнерств, которые для Orion soft являются одним из ключевых приоритетов развития», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнёрских интеграций Orion soft.

«OpenYard отдает огромный приоритет формированию технологических альянсов, позволяющих эффективно создавать стек инфраструктурных решений. Подтверждение совместимости продуктов OpenYard и системы zVirt 3.3 от компании Orion soft демонстрирует важность партнерства и показывает заказчикам стабильность работы российских решений», — отметила Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

