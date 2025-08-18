Почти в два раза выросли скорости интернета после модернизации в Бурятии

Увеличенные скорости интернета и расширенное покрытие телеком-инфраструктуры получили жители Бурятии. Технические специалисты провели модернизацию в ряде локаций, в результате местным жителям стало комфортнее пользоваться сотовой связью и выходить в Сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла в историческом городе Бабушкине на берегу Байкала, поселках Таксимо и Челутае, селах Бичура и Сотниково, а также пригороде Улан-Удэ в Тарбагатайском и Иволгинском районах. Работы затронули Хоринское и Витимское лесничества. Инженеры «МегаФона» активировали дополнительные слои LTE, перевели частоты в современный стандарт и расширили покрытие на существующих базовых станциях. Теперь большее количество абонентов могут пользоваться быстрым интернетом и совершать звонки без помех.

В населенных пунктах оператор использовал высокочастотные слои 4G, чтобы местным жителям были доступны высокие скорости загрузки как в ночное время, так и в дневные пиковые моменты нагрузки на сеть. В пригороде и лесных территориях, наоборот, выбрали такие слои, чтобы сигнал был устойчивым и проходил через ландшафтные препятствия на дальние расстояния. Благодаря работам максимальная скорость загрузки суммарно выросла почти в два раза.

Местным жителям стало проще смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, обмениваться информацией в Сети, совершать покупки на маркетплейсах, готовиться к работе и учебе, пользоваться государственными платформами и многое другое. Любители отдыха на природе и сотрудники лесных и природоохранных организаций смогут без проблем связываться с родными, включать навигаторы, а в случае необходимости связываться с экстренными службами.

Кроме того, в зону проведенных работы вошли федеральная трасса «Байкал», Читинский тракт, дорога от Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией и две железнодорожные стации Мысовая и Хоронхой. Абонентам теперь легче загружать онлайн-карты, включать музыку онлайн, звонить по видеосвязи и отправлять сообщения близким.

«В этом году по сравнению с 2024 г. жители и гости Бурятии нарастили интернет-трафик на 16%, в то же время через указанные базовые станции было загружено на 41% больше данных. Мы видим, что наши абоненты все активнее пользуются интернетом, нагрузка на сеть растет. Наша задача – провести модернизацию не только для снижения загруженности, но и улучшения качества телеком-услуг», — сказала директор «МегаФона» в Республике Бурятия Олеся Степанова.