Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена переводит ИТ-инфраструктуру на ПО «Группы Астра»

Библиотека им. А.И. Герцена в Кирове начала этап перехода на экосистему решений «Группы Астра». В обновленном ИТ-ландшафте задействуют серверную и клиентскую ОС Astra Linux, службу каталога ALD Pro, виртуализацию VMmanager и почту RuPost.

Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена — член Российской библиотечной ассоциации, Вятской торгово-промышленной палаты и участник Содружества павленковских библиотек ЮНЕСКО. Это не просто главное книжное хранилище региона с 4+ млн томов: от первых печатных книг до новейших электронных изданий, а многоотраслевой центр информации, научно-исследовательской, методической и краеведческой работы. Постоянно действующие читательские объединения, клубы и различные мероприятия делают ее важнейшей составляющей социокультурного пространства города и области. Каждый год сюда приходят свыше 35 тыс. человек, и сотрудники прилагают все усилия, чтобы обеспечить каждому из них удобный доступ к знаниям.

Когда стало невозможно продлевать лицензии и пользоваться услугами техподдержки Microsoft, встал вопрос о переходе на российское ПО. В первую очередь специалисты библиотеки изучили имеющиеся на рынке варианты с нужным им функционалом и выбрали решения «Группы Астра». При этом важнейшими факторами стали надежность, подтвержденная практикой других клиентов, наличие полноценного стека технологий и вендорских сервисов сопровождения в режиме единого окна.

Так, в рамках модернизации серверной инфраструктуры и установки нового серверного программного обеспечения Библиотека имени А. И. Герцена выбрала отечественные ИТ-решения «Группы Астра». Приобретены: лицензия на платформу Astra Linux для сервера, несколько экземпляров операционной системы для рабочих мест, служба каталога ALD Pro, система виртуализации VMmanager, корпоративная почта RuPost для 50 пользователей, а также трехлетний пакет технической поддержки.

Работы по замене операционных систем на рабочих местах будут продолжаться по мере возможности. Все задачи по внедрению выполняют специалисты библиотеки: уже разворачивается корпоративная почта RuPost. Благодаря экосистемному подходу «Группы Астра» интеграция проходит быстро и без сбоев, а продукты компании работают в связке как между собой, так и с решениями других производителей, что позволяет развивать ИТ-инфраструктуру без значительных дополнительных затрат.

«Для нас было важно, чтобы новое серверное программное обеспечение было надежным, совместимым и соответствовало современным требованиям. Решения “Группы Астра” полностью оправдали наши ожидания. Мы начали поэтапный переход на отечественные операционные системы и будем продолжать эту работу по мере возможностей, сохраняя при этом стабильность работы всех ИТ-сервисов библиотеки», — отметила директор Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена Наталья Стрельникова.

«Успешный кейс нашего клиента, библиотеки им. А.И. Герцена, стал для нас не просто позитивным событием, а еще одним практическим подтверждением того, что ресурсы и старания, которые мы вкладываем в то, чтобы сделать свои решения удобными, интуитивно понятными и функциональными, приносят реальные плоды. Изучив наши обучающие материалы, администраторы библиотеки самостоятельно импортозамещают инфраструктуру, и у них легко все получается. Этот опыт очень наглядно показывает: часто самое трудное — это решиться и начать, а остальное уже зависит только от желания и нацеленности на результат», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.