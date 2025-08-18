Х5 объявляет о создании Х5 Robotics

Х5, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объявляет о создании отдельного направления Х5 Robotics, которое станет одним из ключевых центров технологического развития компании. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Х5 Robotics возьмет на себя задачу масштабного и системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы, а также формирования центра экспертизы, который объединит передовые знания и наработки в сфере автоматизации и роботизации. Автоматизация ручного труда и сложных производственных процессов с применением высокотехнологичных решений позволит достичь более высокой скорости, точности и качества выполнения задач при минимальных затратах, а также улучшит условия труда сотрудников.

Команда X5 Robotics охватывает полный цикл — от разработки и пилотирования до промышленного внедрения автоматизированных решений во все бизнесы X5.

«Качество внедряемых решений и скорость их масштабирования — один из ключевых факторов успеха. Быстрое внедрение роботизированных технологий позволит X5 не только оперативно адаптироваться к вызовам рынка, но и стать самым эффективным омниканальным ритейлером в мире. Наша цель — не просто значительно снизить долю ручных операций, а с применением новых инструментов произвести реинжиниринг бизнес-процессов, создавая умную и гибкую высокотехнологичную среду, где современные технологии помогают бизнесу достигать новых, ранее недоступных показателей операционной эффективности. Х5 Robotics, как отдельное направление бизнеса, станет драйвером инноваций не только внутри компании, но и за ее пределами», — сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

Х5 внедряет технологии для повышения эффективности. Компания пилотирует FMR-роботов (автономные вилочные погрузчики) и автономные мобильные AMR-роботы на распределительных центрах, роверы-доставщики и роботы-уборщики. По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г., что позволит компании продолжать развитие и расширение своих бизнесов.