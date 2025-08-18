CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center

Компания «Альфа-Лизинг» переводит до 80% своих закупок на B2B-Center (является частью ИТ-платформы B2B-PTC). Компания нацелена на повышение эффективности и прозрачности закупок для 76 офисов по всей стране, оптимизацию их планирования, а также выстраивание партнерских отношений с ключевыми поставщиками. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Сильные отношения строятся не только на цене. В первую очередь, они базируются на доверии, прозрачности и общей цели. Закупки сейчас — это про создание ценности, цифровые инновации, искусственный интеллект, большие данные и устойчивое взаимовыгодное развитие. B2B-Center объединяет все перечисленное на единой платформе, что очень важно в условиях развития и быстрой смены технологий», — отметил Андрей Воробьев, руководитель направления закупочных процедур ГК «Альфа-Лизинг».

Одной из особенностей платформы в «Альфа-Лизинг» назвали доступ к «Мониторингу закупок» — сервису достоверной аналитики, который позволяет в реальном времени анализировать закупки по более чем 20 параметрам, своевременно принимать важные операционные решения и эффективнее управлять своими тендерными процедурами. Кроме того, партнерство расширит возможности сорсинга и откроет доступ к многочисленным сервисам В2В-РТС.

«Современный бизнес требует от руководителей максимально быстро и точно анализировать свою деятельность. Сервисы аналитики и управления поставщиками предоставляют не просто данные, а готовые инсайты для принятия стратегических решений. Уверены, что «Альфа-Лизинг» с их помощью найдет новые возможности для повышения экономической эффективности закупок и выстраивания долгосрочных отношений со своими партнерами», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

