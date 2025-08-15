CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске запустил онлайн-платформу для экспортеров

Зерновой терминал КСК (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело») внедрил цифровую платформу «Личный кабинет экспортера», направленную на оптимизацию внутренних процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Дело».

Теперь оформление и передача реестров транспорта, приемных актов и сопроводительных документов полностью автоматизированы и выполняются в электронном виде. Это позволяет ускорить обработку информации, снизить объем ручной работы сотрудников и повысить точность передачи данных.

В системе есть функционал уведомлений о браке продукции, доставляемой автотранспортом. После проведения анализа и оценки качества зерна в собственной лаборатории терминала результаты в режиме реального времени отображаются в личном кабинете, что позволяет сократить время ожидания автомобилей на терминале.

«Внедрение цифровой платформы обеспечивает оперативный доступ наших клиентов к информации, сокращает время на оформление документов и повышает прозрачность всех операций. Уверены, современные решения сделают сотрудничество с нами удобнее, эффективнее и будут способствовать продвижению российской продукции на международных рынках», – отметил генеральный директор зернового терминала КСК Александр Труханович.

ГК «Дело» с 2024 г. реализует программу цифровизации зернового терминала. Ее частью стала приемка автомобилей по электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), реализованная ранее. В планах компании — дальнейшее развитие платформы «Личный кабинет экспортера».

