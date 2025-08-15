«Первый Бит» автоматизировал управление персоналом и расчет зарплаты для 8500 сотрудников СТД «Петрович»

Компания «Первый Бит» завершила проект по внедрению корпоративной системы управления персоналом для СТД «Петрович» — российской компании в сфере торговли строительными материалами. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Внедрение решения на базе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» позволило автоматизировать кадровый учет и расчет заработной платы для 8500 сотрудников, сократить операционные расходы на 10% и ускорить формирование отчетности на 30%.

«Для нас было принципиально важно не просто обновить систему, а создать инструмент, который учитывает специфику нашего бизнеса. Например, автоматизация расчета премий по разным методикам для различных подразделений дала нам не только экономию времени, но и абсолютную прозрачность мотивационных схем», — сказала руководитель офиса управления информационными проектами и продуктами «Петрович-Тех» Татьяна Петрова.

До начала проекта в компании использовалась устаревшая версия системы, не отвечающая современным требованиям. Расчет заработной платы, особенно сложных премиальных схем, требовал значительных ручных трудозатрат. Данные для начисления премий собирались из множества источников, включая системы учета рабочего времени, бухгалтерские платформы и CRM, что увеличивало риск ошибок и заметно замедляло процесс.

Новое решение обеспечило полную автоматизацию кадровых процессов и расчетов. Был разработан конструктор премий, позволяющий настраивать формулы расчета для разных категорий сотрудников. Также система была интегрирована с десятью внутренними сервисами компании, что исключило необходимость ручного ввода данных.

«Этот проект — пример комплексного подхода к автоматизации кадрового делопроизводства, расчетных и HR функций: мы не просто внедрили отдельный продукт, а выстроили связанную экосистему из десяти интегрированных сервисов компании. Особую гордость вызывает разработанный конструктор премий, который стал гибким инструментом цифровизации для реализации сложных схем мотивации», — отметил руководитель отдела ERP решений компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Игорь Борискин.

В результате внедрения СТД «Петрович» получил централизованную систему управления персоналом с полным циклом автоматизации — от кадрового учета до сложных расчетов заработной платы.