Автоматизация бизнеса: партнерство SML и Lardo Robotics по интеграции роботов в WMS-системы

Поставщик роботов Lardo Robotics выбрал SML, резидента «Сколково», как технологического партнера для разработки системы FMS (Fleet Management System) и интеграции ее в бизнес-процессы и инфраструктуру заказчиков. Результатом партнерства стало создание пилотного решения, которое потенциально поможет клиентам существенно снизить фонд оплаты труда (до 40%), увеличить точность и скорость складских операций, а также эффективно масштабировать роботизированную инфраструктуру без необходимости существенной переработки архитектуры предприятия. Срок окупаемости такого проекта – 2-3 года.

Роботизация складской логистики в настоящее время перестает быть трендом и становится необходимым условием конкурентоспособности. В условиях кадрового дефицита, роста издержек и возросших требований к скорости обработки заказов использование мобильных роботов является ключевым инструментом повышения производительности. При этом заказчики предъявляют высокие требования к адаптации роботов под свои бизнес-процессы и интеграции с различными системами управления складом (WMS).

Компания Lardo Robotics поставляет широкий спектр роботов — от платформ для перевозки паллет до вилочных погрузчиков для крупных логистических и торговых предприятий.

Учитывая разнообразие используемых WMS и специфические сценарии работы, SML разработала и внедрила систему FMS, обеспечивающую получение заданий и передачу статусов выполнения в реальном времени, управление поведением роботов, а также автоматическое распознавание штрихкодов с помощью Android-приложения на базе высокопроизводительных С-библиотек. Система поддерживает автономный возврат роботов в зону ожидания и на зарядную станцию при низком уровне аккумулятора. Тестовой платформой выступил робот модели Mars, оснащенный двойной камерой для сканирования грузов и навигации.

Георгий Хватов, директор по развитию SML, сказал: «Платформа прошла полный цикл тестирования, и в ближайшее время планируется расширение функционала с интеграцией вилочных роботов, а также внедрение голосового управления (Voice Picking). Используемые технологии — TypeScript для FMS, C для распознавания штрихкодов, Java в Android-приложениях — обеспечивают масштабируемость, стабильность и удобство управления. Команды SML и Lardo Robotics продолжают тесное сотрудничество, направленное на развитие инновационных технологий и адаптацию роботизации под потребности современного бизнеса».

