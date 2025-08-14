CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

СК «Дело Жизни» установит «Калькулятор МСФО» 17

Первые результаты проекта будут уже в сентябре 2025 г. Пользователи «по кнопке» смогут провести расчеты за девять месяцев 2025 г. в программе от «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Андрей Аскунтович, главный бухгалтер СК «Дело Жизни»: «Расчеты по МСФО 17 необходимо автоматизировать: из-за объема и сложности без специализированной программы не справиться. Мы рассматривали разные предложения. За исключением «Синтегро консалтинг» и некоторых других разработчиков, у ИТ-компаний либо нет опыта работы со страхованием жизни, либо нет решения, закрывающего полный процесс - от загрузки исходных данных до проводок и заполнения примечаний к отчетности. Кроме того, мы ориентировались на положительные отзывы о компании, и на то, что решение основано на привычной для нас платформе».

Запуск «Калькулятора МСФО» 17 в СК «Дело Жизни» займет два месяца: от настройки плана счетов и загрузки Excel с входящими данными до формирования проводок для дальнейшего формирования XBRL-отчетности.

Для компаний с большим объемом договоров страхования в «Синтегро консалтинг» рекомендуют настраивать автоматическую загрузку данных из систем бухгалтерского, страхового и актуарного учета. «Калькулятор МСФО» 17 поддерживает интеграцию с любыми из них.

«Калькулятор МСФО» 17 предназначен для: расчета показателей по МСФО 17; формирования проводок по страховым активам и обязательствам; формирования примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности по страховой деятельности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще