CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Сбербанк помогает туроператору Anex внедрить цифровые решения

Московский банк Сбербанка помогает отечественному туроператору Anex внедрить в бизнес-процессы компании цифровые решения, которые позволяют экономить время представителям турагентств и тысячам путешественников по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе цифровой трансформации — технология Sber API. Она позволяет: автоматически передавать платежные данные между Anex и турагентами; полностью исключить ошибки, допускаемые при ручном вводе данных; гарантировать безопасность операций с помощью ассиметричного шифрования.

Эльдар Мусаоглу, генеральный директор туроператора Anex: «Благодаря цифровым решениям «Сбера» наши партнеры-турагенты могут оплатить бронирование в любой момент, без ограничений в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время банка. Это особенно важно для туров с регулярными рейсами и вылетами в ближайшие дни, когда скорость оплаты имеет большое значение. Это не просто технология, это реальная помощь людям, чтобы они не беспокоились о таких вопросах, ведь оплата платежа проходит практически моментально. Быстро, надежно и безопасно. Мы планируем и дальше развиваться в направлении технологий и улучшения сервиса, чтобы каждый турист отдыхал без забот, наслаждаясь впечатлениями, а партнер - мог оценить комфорт от сотрудничества с нами».

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции со Сбербанком для компаний различных сегментов, корпораций и зарубежных партнеров. В Sber API выведено более 400 сервисов, среди самых популярных у клиентов – выписка по расчетному счету, работа с платежными поручениями и зарплатный проект.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще