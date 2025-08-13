Usystems автоматизировала полный цикл продаж с помощью ELMA365 CRM

Компания Usystems, российский производитель полимерных трубопроводных решений и правопреемник мирового бренда Uponor, завершила внедрение CRM-платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onellect и направлен на автоматизацию полного цикла продаж — от лида до отгрузки. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

От импортозамещения к ускорению процессов

После ухода зарубежных вендоров с российского рынка Usystems поставила цель перейти на отечественное решение, которое позволит без бюрократических задержек автоматизировать работу с заказами. Ключевым критерием выбора ELMA365 стал Low-code подход, позволяющий в кратчайшие сроки прототипировать и запускать бизнес-процессы.

Специалисты Onellect автоматизировали все этапы взаимодействия с клиентом: заведение лида, выставление коммерческих предложений, оформление заказа и отгрузку.

Оптимизация цепочек: сложные многоэтапные процессы были разбиты на простые и управляемые шаги, что упростило их перенос в ELMA365.

Интеграция с «1С»: благодаря готовому коннектору Onellect обеспечил двусторонний обмен данными между «1С» и ELMA365. В CRM автоматически подтягиваются сведения о клиентах, ассортименте, наличии товаров и актуальных ценах, что позволяет менеджерам оперативно формировать КП без ручного переноса данных.

Результаты

Внедрение позволило: сократить долю ручных операций и снизить риск ошибок; объединить все данные по клиентам и сделкам в едином окне; повысить прозрачность и управляемость процессов продаж; ускорить работу менеджеров за счет актуальной информации по остаткам и ценам в CRM.

«Проект по автоматизации продаж и интеграции с «1С» можно признать успешным, и я искренне доволен достигнутыми результатами. Особенно хотел бы отметить высокий уровень вовлеченности и поддержки со стороны команд Onellect и ELMA. Они способны решать не только стандартные задачи, но и умело справляются с более сложными вызовами, которые возникали в процессе внедрения. На данный момент мы продолжаем доработки в ELMA365 CRM, в планах автоматизировать и другие процессы нашей компании, и я уверен, что с поддержкой ELMA и Onellect у нас все получится», — отметил Евгений Утков, генеральный директор Onellect.

«Успешность проекта во многом зависит от вовлеченности в него специалистов компании заказчика. Usystems – зрелая и прогрессивная компания, наши сотрудники продемонстрировали высокую заинтересованность в автоматизации процессов, а проактивный подход и открытость к новым технологиям сделали процесс внедрения ELMA365 CRM максимально эффективным. Как и во многих других проектах, у компании Usystems были нестандартные процессы, которые нам удалось автоматизировать на ELMA365 CRM, что в очередной раз доказало гибкость и адаптируемость платформы. Технология Low-code позволила завершить проект в короткие сроки, а мы получили рабочий инструмент без потери производительности», — сказал Борис Бызов, менеджер по информационным системам Usystems.

«В последние годы мы развиваем ELMA365 CRM как гибкую и адаптивную систему, нацеленную на сложные продажи. Это может быть поддержка длительного цикла сделки, многоуровневого согласования у клиентов и эксклюзивных особенностей бизнес-процессов. ELMA365 CRM способна гибко подстроиться под потребности даже самых специфичных процессов продаж, стать единым окном входа и оптимизировать трудозатраты компании», — отметила Наталья Самойлова, Product Owner ELMA365 CRM.