Нейросети против мастеров: в МФТИ выяснили, как ИИ меняет ювелирное дело

Ученые МФТИ и МГУ им. Ломоносова проанализировали мнения профессиональных ювелиров о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. Результаты показали: мастера видят в технологиях как возможности, так и риски для творческой профессии. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В ходе анализа ученые выявили три ключевых тренда. Один из них заключается в том, что на сегодняшний день ИИ для ювелиров – это инструмент, а не конкурент. Дизайн и 3D-моделирование с помощью искусственного интеллекта упрощают работу мастеров, но финальную обработку камней и металлов по-прежнему выполняют вручную. При этом, по мнению участников рынка, ручной труд останется элитным. Массовые изделия могут создаваться алгоритмами, но уникальные работы требуют мастерства, которое ИИ не воспроизводит.

Ученые проанализировали дискуссии в профессиональных чатах представителей ювелирной сферы (более 100 участников). Они обращали внимание на высказывания о существующих страхах в отношении развития искусственного интеллекта. Часть респондентов приняли участие в расширенном интервью на ту же тему.

«Мы увидели, что наших респондентов больше всего беспокоит потеря уникальности. Нейросеть генерирует дизайны на основе существующих шаблонов, и это угрожает оригинальности. Кроме того, участники опроса отмечают рост риска для начинающих мастеров. Автоматизация может сократить спрос на массовые изделия, оставив работу только топовым специалистам. Также точкой напряжения является необходимость переучиваться. Без базовых навыков (например, понимания металлургии) применение ИИ становится бесполезным», – отметил один из авторов исследования, директор проектного офиса ФПМИ МФТИ Михаил Матвеев.

«Мы используем нейросети вроде Midjourney для быстрой визуализации идей клиентов. Но окончательный выбор – форма, камни, техника – всегда требует человеческого опыта. Алгоритм может предложить 100 вариантов, но только мастер понимает, как поведет себя металл при литье», – сказала ювелир Ирина Гладченко.

В дальнейшем эксперты прогнозируют новую модель сотрудничества. Во-первых, клиент сможет стать соавтором мастера: например, создавать эскизы в ИИ-программах, а ювелиры – дорабатывать их вручную. Во-вторых, специалисты ожидают роста спроса на арт-объекты. По их мнению, уникальные изделия с «историей» останутся востребованными, в отличие от тиражных украшений.

«ИИ не заменит ювелиров, но изменит их роль: от ремесленников к художникам, которые работают с технологиями. Уже сейчас ювелиры используют ИИ для генерации эскизов, но финальный дизайн и подбор материалов остаются за человеком», – сказал Михаил Матвеев.

Сами ювелиры не отрицают пользу нейросетей в их работе, но отказывают ИИ в способности подходить к задаче творчески и принимать решения на основе характеристик материала.

«Искусственный интеллект полезен в ювелирном деле, например, при работе с металлами. Соблюдение правильных условий литья позволяет автоматизировать процесс. ИИ-инструменты подходят для производства коммерческих, массовых изделий. Но важно понимать, что задача ювелирного ограночного искусства – раскрыть камень. Работа с камнями требует анализа и принятия сложных решений о том, как правильно сориентировать огранку. Такие решения может сделать только мастер. Что важнее – вывести цвет, показать, например, дихроизм камня, или сохранить размер? Принятие сложных решений и выбор оптимального направления – это задача человека», – сказал участник исследования, мастер художественной огранки, кавалер орденов Мемориального фонда К.Фаберже и ЕАЕН Дмитрий Саморуков.

