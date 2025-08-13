CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Точно» ускорила внутренние бизнес-процессы на 20% при помощи стратегии цифровой трансформации от Artsofte Consulting

Девелоперская компания «Точно» совместно с Artsofte Consulting, новым направлением Profitbase, построила методологию цифровой трансформации. Результат — автоматизация работы коммерческого блока и ускорение бизнес-процессов внутри компании на 20%. Об этом CNews сообщили представители Artsofte Consulting.

Цель цифровизации в «Точно» — увеличить рентабельность проектов. Для достижения этой цели девелопер совместно с экспертами Artsofte Consulting проанализировал ключевые направления цифровой трансформации и сформировал ее стратегию. Это помогло определить приоритетные векторы развития и инициативы, которые необходимо реализовать для достижения поставленных целей.

Эксперты проработали 70 гипотез трансформации, оценили их эффект и приоритизировали. Часть решений была запущена в работу. На этапе внедрения ГК «Точно» сформировала стратегию сотрудничества с «Домклик» и внедрила ряд цифровых инструментов для автоматизации работы коммерческого блока. Это позволило ускорить внутренние бизнес-процессы на 20% и вдвое повысить эффективность менеджеров.

До 2027 г. ГК «Точно» планирует увеличить инвестиции в цифровизацию почти в три раза. Это позволит оптимизировать множество процессов от работы с клиентами до документооборота.

