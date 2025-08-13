CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Фармдистрибьютор «Ирвин 2» импортозаместил зарубежную WMS решением Axelot

Axelot и «Ирвин 2» завершили проект замены зарубежной системы управления складом на Axelot WMS. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Ирвин 2» является фармацевтическим дистрибьютором, специализирующимся на оптовых поставках лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования по всей территории России. Располагает шестью филиалами, штатом более 460 сотрудников и ассортиментом свыше 12 тыс. наименований.

Ранее склад «Ирвин 2», находящийся в Подольске, работал на зарубежной WMS, однако вендор прекратил ее поддержку для российских пользователей. Лицензия на решение уже истекала, продлить ее не было возможности, поэтому перед руководством «Ирвин 2» встала критически важная задача – заменить WMS на отечественное решение, которое обеспечит бесперебойную работу склада при сохранении всех существующих бизнес-процессов.

«Когда перед нами встала задача срочной замены зарубежной WMS, мы осознавали все риски: любая ошибка при переходе могла привести к сбоям в отгрузках, что недопустимо в фармацевтике. Требовалось не просто импортозаместить иностранное ПО, а провести полноценную трансформацию логистики на складе с сохранением всех бизнес-процессов и повышением их эффективности», – отметил в отзыве директор по логистике «Ирвин 2» Павел Рябуха.

Руководство «Ирвин 2» обратилось к Axelot. Специалисты Axelot смогли обеспечить плавный переход всей логистики «Ирвин 2» под управление Axelot WMS, которая полностью покрыла функционал прежней системы, а также помогла оптимизировать часть бизнес-процессов и успешно интегрировалась с конвейером.

Важной задачей для проектной команды стала загрузка более 10 млн серийных номеров в WMS перед запуском склада. Для этого был разработан специальный инструментарий для автоматизированного переноса данных, что не только ускорило процесс внедрения, но и обеспечило корректный учет товаров с первого дня работы склада.

