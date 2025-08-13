ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение»

Компании ID2, разработчик ECM-платформы Documino, и компания Digital Spirit, разработчик объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» объявляют о завершении тестирования и подтверждении полной совместимости своих решений. Интеграция открывает корпоративным заказчикам новые возможности для построения масштабируемых и безопасных систем управления документами на базе полностью отечественного стека технологий. Об этом CNews сообщили представители компании «АйДи – Технологии управления».

Платформа Documino предназначена для разработки решений по управлению контентом и бизнес-процессами в крупных территориально распределенных компаниях. Благодаря универсальному API Documino и любые решения на ее основе не имеют ограничений по количеству пользователей, хранимых документов, интеграции с внешними сервисами или выбору системы хранения данных.

«Закрома.Хранение» – централизованное S3-хранилище неструктурированных данных, файлов произвольного формата (документы, видео, изображения, спец. форматы и др.) с поиском, API, контролем доступа.

Благодаря поддержке S3-совместимого API интеграция Documino с «Закрома.Хранение» проходит без изменения существующих бизнес-процессов. Пользователи платформы получают доступ к неограниченному масштабируемому хранилищу с встроенным шифрованием данных и автоматической репликацией между географически распределенными центрами обработки данных. Это обеспечивает не только защиту критически важных документов, но и соответствие требованиям регуляторов, включая закон о защите персональных данных.

Совместимость этих решений будет особенно полезна для крупных распределенных компаний, работающих с большими объемами контента. Поддержка многоуровневой системы хранения «Закрома» позволяет пользователям Documino управлять жизненным циклом документов, автоматически перемещая редко используемые файлы на более экономичные уровни хранения без потери мгновенного доступа. Для часто запрашиваемых документов доступно CDN-ускорение, что особенно важно для клиентских порталов и территориально распределенных команд с высокой нагрузкой.

Особенностью совместного решения стала его полная импортонезависимость. Платформа Documino и «Закрома.Хранение» разработаны без использования иностранных open-source компонентов (Documino сертифицировано ФСТЭК России), что делает их оптимальным выбором для государственных организаций и компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности.

ECM-платформа Documino в сочетании с «Закрома.Хранение» создает комплексное решение для управления корпоративным контентом, отвечающее самым строгим требованиям к масштабируемости, безопасности и отказоустойчивости.

«Интеграция с «Закрома.Хранение» — важный шаг в развитии экосистемы Documino. Теперь наши клиенты получают не просто масштабируемое хранилище, а полностью российское, безопасное и соответствующее всем требованиям регуляторов решение. Мы предлагаем рынку действительно надежную альтернативу зарубежным ECM-решениям, которая особенно востребована в госсекторе, финансах и других отраслях с высокими стандартами защиты данных», – сказал старший исполнительный директор ID2 Михаил Егоров.

«Совместное решение с Documino подтверждает гибкость и универсальность нашего объектного хранилища. Благодаря поддержке S3 API интеграция прошла максимально гладко, а клиенты двух платформ теперь могут использовать все преимущества Закрома — от технологии распределенного хранения данных до многоуровневого — прямо в интерфейсе Documino. Это особенно важно для компаний, которые стремятся не только соответствовать требованиям ФСТЭК, но и оптимизировать затраты на хранение больших объемов документов», – сказал директор направления разработки продуктов Digital Spirit Станислав Логинов.