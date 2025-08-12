Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга

Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя высокий уровень производительности, устойчивости и масштабирования решений. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Проверка на совместимость проходила в тесном сотрудничестве между командами Orion soft и «айФлекс». По итогам комплексного тестирования подтверждена стабильность и надежность работы платформы биллинга в контейнерной среде. Это обеспечивает заказчикам дополнительную уверенность при выборе отечественного продукта для ведения бизнеса и поддержки импортозамещения технологий.

«Подтверждение совместимости дает дополнительные преимущества нашим клиентам, заинтересованным в формировании адаптивной и надежной ИТ-инфраструктуры, а также повышает эффективность и безопасность эксплуатации нашего продукта, позволяя значительно сократить сроки развертывания», — сказал Игорь Манжай, директор по продукту «айФлекс.Биллинговая платформа».

«Сегодня все больше приложений от вендоров подразумевают развертывание в контейнерах, и ими нужно безопасно и эффективно управлять. Nova Container Platform обеспечит стабильную работу, простое масштабирование и высокий уровень безопасности контейнеризированных приложений: платформа обладает встроенным ИБ-модулем и сертификатом ФСТЭК. Совместное использование продуктов “айФлекс” и Orion soft обеспечит надежную базу для развития технологически независимой инфраструктуры», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Таким образом, «айФлекс.Биллинговая платформа» становится надежным звеном в создании современной, безопасной и производительной цифровой инфраструктуры, соответствующей тенденциям российского рынка, ориентированного на импортозамещение и технологическое развитие.