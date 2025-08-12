«Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ИТ-компании «Оптимакрос»

ГК «Корус Консалтинг» внедрила брендированную HRM-платформу K-Team для ГК «Оптимакрос». В компании появилось единое информационное пространство для централизованного управления внутренними сервисами, коммуникациями и HR-процессами. Решение синхронизирует данные о сотрудниках и организационной структуре между внутренними MDM-системами, что значительно упрощает HR-процессы, повышает прозрачность и качество корпоративных сервисов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «Оптимакрос» — разработчик системы корпоративного уровня EPM/IBP класса. Optimacros предлагает решение для оптимизационного и консолидационного планирования, прогнозирования и бюджетирования, управления HR и контроля KPI, проведения аналитики любого уровня сложности.

В ГК «Оптимакрос» изначально сложился гибкий формат взаимодействия с распределенными командами и высокая динамика проектов. Компании требовалось единое цифровое пространство для командной работы, общения и распространения корпоративной информации.

Ранее для этого использовались разные инструменты, включая внутренние решения на базе платформы Optimacros. Однако разрозненность каналов снижала оперативность коммуникации и затрудняла навигацию между сервисами. Для повышения вовлеченности команды, трансляции корпоративных новостей, а также повышения прозрачности и качества сервисов у руководства компании возникла потребность в новом решении для HR-бизнес-процессов. Провели сравнительный анализ различных платформ, по итогам которого приняли решение внедрить K-Team HRM на базе «Битрикс24». Для реализации проекта привлекли разработчика решения.

Основная цель внедрения нового инструмента – создать единую информационную среду для внутренних коммуникаций и совместной работы удаленной команды, укрепить корпоративную культуру. Также одной из ключевых задач проекта стало повышение эффективности HR-процессов за счет автоматизации передачи данных о сотрудниках и организационной структуре компании между используемыми системами.

Эксперты «Корус Консалтинг», совместно с проектной командой заказчика, провели предпроектное исследование и запустили брендированную HRM-платформу для ГК «Оптимакрос». Выполнили интеграции с каталогом Microsoft Active Directory и системой Optimacros, что позволило автоматизировать синхронизацию данных в условиях динамичного роста компании и частых перестроек ИТ-команд. Это обеспечило оперативное и корректное отображение всех изменений на портале без необходимости ручного ввода.

Самой сложной задачей стала нестандартная интеграция между MDM-системой Optimacros, где меняется организационная структура, и порталом K-Team. Важно было обеспечить корректное отображение текущих названий и подчинения команд. Благодаря высоким компетенциям технических специалистов обеих команд интеграция прошла успешно без задержек и дополнительных затрат.

«Внедрение корпоративного портала на базе K-Team позволило сократить количество ИТ-систем за счет консолидации функциональности, уменьшить затраты на поддержку отдельных систем и усилить контроль со стороны команд технической поддержки», – сказала Светлана Яцевич, руководитель бэк-офиса ГК «Оптимакрос».

На новом корпоративном портале собраны все необходимые инструменты для удобной работы и быстрой коммуникации. На главной странице представлена персонализированная новостная лента с настраиваемыми виджетами и фильтрацией по тегам. Пользователям доступны медиагалерея, интерактивная оргструктура, телефонный справочник и раздел с опросами.

«Для нас было важно не просто внедрить инструмент, а создать удобное и понятное пространство, которое объединяет сотрудников, поддерживает культуру и делает повседневную работу HR-команды проще и прозрачнее», — сказала Елена Ющенко, руководитель группы по управлению персоналом ГК «Оптимакрос».

В личном кабинете сотрудники могут создавать и согласовывать заявки, быстро находить нужные сервисы и информацию. Все документы и инструкции по HR-процессам теперь собраны в модуле «База знаний». В ближайших планах компании запустить «Банк идей» – сервис для обмена предложениями по улучшению работы портала и внутренних процессов.

«Благодаря внедрению K-Team HRM удалось значительно снизить нагрузку на HR и техподдержку, а также повысить вовлеченность сотрудников. В ближайшее время мы планируем запустить модуль “Анализ производительности”, который позволит проводить прозрачную оценку эффективности персонала», – сказала Валерия Балтабаева, руководитель проектов HR-цифровизации K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».