ГК «Черноголовка» продолжает тиражирование Axelot WMS на своих складах

Еще один склад ГК «Черноголовка» был автоматизирован с помощью Axelot WMS. Разработанное в рамках предыдущих проектов решение легко адаптировалось под специфику новой площадки. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

В 2024 г. специалисты Axelot уже автоматизировали склад готовой продукции ГК «Черноголовка» и тиражировали Axelot WMS на складе сырья и материалов. Поскольку система полностью отвечает потребностям заказчика, является легко масштабируемой и настраиваемой, было решено продолжить ее внедрение и на других складах компании.

Складской комплекс ГК «Черноголовка» в селе Саваслейка Нижегородской области, где состоялся очередной запуск, занимает площадь 12 395 кв. м и работает в режиме 24/7.

В ходе проекта в разработанном на базе Axelot WMS решении был выполнен ряд настроек, которые позволили максимально адаптировать его под потребности новой площадки и смогут использоваться при дальнейшей стандартизации бизнес-процессов в рамках логистической инфраструктуры предприятия.

Например: исключена приемка для продукции, у которой отсутствует значимая информация в карточке товара; реализована автоматическая актуализация параметров остаточных сроков годности (ОСГ) в заказах на отгрузку при переносе даты отгрузки на более позднюю; в заказе на отгрузку может быть заведено несколько строк с одним товаром, но разными правилами подбора по ОСГ, который автоматически высчитывается в конкретном диапазоне – от «Минимального ОСГ, %» до «Максимального ОСГ, %»; учет КИЗов ведется на стороне ERP, поэтому в WMS реализована блокировка объектов хранения на основании данных, получаемых в результате обмена; при планировании любых перемещениях объектов хранения используется принцип максимального освобождения ячеек. Например, если начали отгружать объект хранения из ячейки № 1, то нельзя переходить к отгрузке такого же объекта хранения из ячейки № 2, пока не будет полностью освобождена предыдущая ячейка.

Также много новых «фишек» появилось и в операциях, связанных с использованием ТСД: теперь на ТСД при пересчете товара можно выполнять проверку на вместимость и устанавливать запрет на переполняемость места хранения; при работе с возвратами от клиентов на ТСД фиксируются все важные критерии операции, включая причину по каждому объекту хранения; при выполнении приемки внепланового возврата с помощью ТСД осуществляется контроль за поступающими количествами по составу исходного «Плана отгрузки» в ERP; изменение актуального статуса партии товара возможно в момент регистрации данных о поступающем товаре – в зависимости от заданной длительности карантина и дате производства продукции автоматически устанавливается статус «Карантин»; при работе со структурным штрихкодом места хранения можно определять объект хранения по части реквизита «Артикул»; для очереди задач типа «Остатки» при сканировании на ТСД места хранения выводится дополнительная информация, позволяющая идентифицировать палеты, обнаруженные вне зон хранения: номер заказа в ERP и зона, в которую запланировано перемещение по месту хранения.