В Восточном Закамье Татарстана выросла скорость интернета

В селах и деревнях Тукаевского района Татарстана установили базовые станции стандарта LTE. Новые объекты связи «МегаФона» заработали в поселениях Старое Абдулово, Бакрчи, Мелекес, Бурды, Верхний Байлар, Ильбухтино, Старые Ерыклы, Малая Шильна. Сейчас местные жители могут пользоваться мессенджерами, онлайн‑банкингом и другими цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За год потребление трафика в Тукаевском районе выросло на 33%. Суббота и воскресенье стали самыми популярными днями использования мобильных данных. Повышенная онлайн-активность в выходные может быть связана с притоком в села и деревни гостей из городов, которые вносят значительный вклад в общую статистику. Временной пик приходится на вечерние часы — с 19:00 до 21:00. Лидерами по объемам загрузок остаются видеоплатформы, соцсети и мессенджеры.

«Жители населенных пунктов Тукаевского района стабильно входят в тройку лидеров по объему потребляемого интернет-трафика в Восточном Закамье. Учитывая этот факт и туристический потенциал территории, мы тщательно контролируем нагрузку на инфраструктуру и расширяем зону покрытия сети. В планах до конца года — строительство новых объектов связи в сельских поселениях района», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Параллельно с развитием сельской инфраструктуры компания уделила внимание и дачным массивам района. Дополнительное оборудование было запущено в садовых товариществах «Орбита», «Искра», «Дизелист» и «Тогаево». Для пользователей стали доступны как традиционные голосовые звонки в стандарте 2G, так и вызовы в сети 4G по технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться передачей данных.

Также инженеры «МегаФона» реализовали проект по модернизации существующих базовых станций в населенных пунктах Восточного Закамья. Ключевым этапом стал перевод сети предыдущего поколения в LTE-стандарт в Набережных Челнах и Нижнекамске. Благодаря техническому решению скорость мобильного интернета возросла от 30% до 70% для более чем 500 тыс. жителей этих городов.

