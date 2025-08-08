CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Получить письмо в отделении «Почты России» без помощи оператора и меньше чем за минуту

Клиенты «Почты России» теперь могут забирать письма и бандероли, не обращаясь к оператору: корреспонденция будет ждать получателей в установленных в отделениях почтоматах. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

До недавнего времени забрать из почтоматов можно было только посылки и мелкие пакеты. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения, меньше чем за минуту. Если адресату пришло несколько отправлений, их положат в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.

Когда отправление готово к выдаче в почтомате, клиенту приходит уведомление, в котором указан срок хранения и код для получения. Сейчас получить письмо или посылку таким способом можно в 2,078 тыс. отделений. Компания выдает через почтоматы более одного млн посылок и мелких пакетов в год.

Получить письмо можно меньше чем за минуту

«Сервис удобен как клиентам, так и сотрудникам «Почты». Кроме того, он экономит время получателей и других посетителей отделений, которым нужна помощь оператора. Видя востребованность услуги, мы дополнили функционал почтоматов, и теперь так же быстро и комфортно можно забрать и письменную корреспонденцию. В ближайшее время мы увеличим количество отделений, оборудованных автоматическими станциями, до пяти тыс.», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Переадресация посылок в почтоматы в наиболее посещаемых отделениях началась в 2024 г. Информационная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в автоматическую станцию, исходя из заданных критериев. С момента запуска услугой воспользовалось более миллиона человек.

