Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний

Образовательная экосистема Академия АйТи FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) в рамках «Летней школы цифровой трансформации HR» организовала бесплатное онлайн-обучение руководителей и специалистов по работе с персоналом. Цель проекта — упростить и ускорить HR-цифровизацию компаний, необходимую для конкурентоспособности. Преподаватели Академии АйТи ознакомили слушателей с технологическими трендами в HR-сфере и инструментами цифровой трансформации бизнес-процессов, включая решения на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Онлайн-мероприятия Академии АйТи собрали 339 сотрудников из более чем 200 российских компаний, которые работают в разных отраслях. Это финансы, авиация, образование, ИТ, ритейл, нефтегазовая промышленность и другие. Участниками Летней школы стали руководители управлений HR, а также специалисты по работе с персоналом и T&D менеджеры, которые занимаются развитием сотрудников.

Академия АйТи ежегодно проводит интенсивы и мастер-классы для представителей профессионального сообщества. В 2025 г. Летняя школа состояла из восьми вебинаров и стала наиболее масштабной по объему образовательной программы и количеству практических рекомендаций. В числе 11 спикеров наряду с преподавателями Академии были приглашенные лекторы — эксперты, которые успешно внедряли цифровые HR-решения в отечественных и международных компаниях

«На вебинарах Академии АйТи делились опытом эксперты, которые занимались цифровизацией HR-процессов в разных отраслях. Соответственно, было много практических рекомендаций. Кроме того, спикеры в целом анализировали развитие трендов и давали прогнозы на будущее. Материал подавался доходчиво, было интересно слушать», — сказала Лариса Новикова, старший специалист дирекции по развитию персонала и цифровых сервисов ПАО «НЛМК».

Эксперты Летней школы назвали ключевые HR-тренды. В их числе — персонализация контента с ИИ, подписочные модели обучения. Образовательные проекты должны быть неразрывно связаны с ежедневными рабочими процессами, а решающим фактором для аудитории становится скорость обучения. Вместо классической модели учебных процессов приоритетными становятся гибкие подходы, которые могут включать стажировки, общение с лидерами мнений, развитие личностных качеств сотрудников в связке с профессиональными компетенциями.

«Образовательная программа Академии АйТи по цифровизации HR-сферы оказалась очень полезной и насыщенной. Особенно понравился акцент на практике: эксперты дали конкретные рекомендации по оптимизации корпоративных процессов и прогнозированию изменений. На вебинарах подробно разбирали современные сервисы и инструменты, которые можно внедрить в работу сразу или в краткосрочной перспективе. Это вдохновило на изучение новых технологий и пересмотр привычных подходов», — отметила Екатерина Дачева, руководитель проекта профессиональных компетенций ПАО «ОАК».

Спикеры Академии АйТи подробно рассказали, как выбирать EdTech-решения для разных задач и развивать компетенции команд с помощью ИИ-инструментов. Слушателям дали рекомендации о том, как упростить адаптацию новых сотрудников, оценивать компетенции персонала, измерять эффективность обучения и оптимизировать ресурсы с помощью технологичных решений.

«Темы образовательного проекта Академии АйТи были актуальными. Понравилась живая подача материала, было много примеров. Эксперты в режиме реального времени демонстрировали работу HR-инструментов, которые легко применить в рабочих процессах. Мне особенно запомнились вебинары про формирование культуры непрерывного обучения, а также про развитие искусственного интеллекта и креативного мышления», — сказала Елена Волкова, HR-директор компании «Девелоника».

В ходе цифровых уроков представители HR-подразделений изучили принципы создания дорожной карты перехода на передовые методы развития компетенций. По итогам обучения участники Летней школы получили сертификаты.

