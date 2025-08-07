Российский ИИ для распознавания паспортов и штрихкодов теперь доступен на всех отечественных платформах. Завершено портирование на RISC-V

Ученые Smart Engines перенесли передовые технологии распознавания штрихкодов, паспортов и других документов на микропроцессоры архитектуры RISC-V. Теперь системы компьютерного зрения доступны на всех без исключения отечественных и основных международных аппаратных платформах: Elbrus, RISC-V, MIPS (КОМДИВ), SPARC, х86, ARM. Это позволяет внедрить распознавание в различных областях – от интернета вещей до ракетостроения – и осуществлять его фактически на любом микроконтроллере, без необходимости в видеокартах и мощных процессорах. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Микропроцессоры открытой архитектуры RISC-V применяются в умных камерах, объектах управления, IoT-устройствах, АСУ ТП, инспекционных системах и промышленной автоматизации. Специалисты Smart Engines реализовали на процессорах RISC-V высокопроизводительные алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов, основного разворота и страницы с регистрацией паспортов России, а также свидетельств о рождении, первичных, кадровых и любых других документов на 103 языках.

Добиться высокой производительности на микропроцессорах RISC-V помогла авторская разработка ученых компании – сверхкомпактные нейросети, квантованные по 4,6-битной схеме. Глубокая программно-аппаратная оптимизация нейросетевого стека делает возможным распознавание паспорта на любых устройствах от бюджетных камер видеонаблюдения до встраиваемых терминалов и даже на процессорах, установленных в стиральных машинах, холодильниках и кофеварках. Система работает автономно и не передает данные на внешние сервера и третьим лицам. Это обеспечивает полную конфиденциальность процесса распознавания.

«Сейчас в мире разворачивается масштабная конкуренция между микропроцессорными архитектурами – это часть глобальной технологической гонки, которая будет только усиливаться в будущем. Однако, если ПО работает одинаково хорошо как на Intel, так и на RISC-V, борьба между разработчиками перестает быть проблемой для пользователя. Мы сознательно адаптировали наши технологии распознавания для всех отечественных и основных международных архитектур, чтобы дать заказчику полную независимость от платформы и устойчивость к внешним факторам», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.