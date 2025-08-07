Pix Robotics объявила о запуске ИИ-ассистента в «Процессной студии»

Pix Robotics объявила о запуске ИИ-ассистента в «Процессной студии» — одном из ключевых модулей платформы «Pix Процессы». Это интеллектуальное решение берёт на себя рутинную работу с картами процессов и помогает компаниям управлять бизнесом быстрее, проще и точнее. Теперь описывать, анализировать и визуализировать процессы можно всего в несколько кликов — в разных нотациях, без необходимости привлекать большой штат аналитиков и тратить лишнее время.

ИИ-ассистент уже доступен в трёх основных сценариях: преобразование текстовых регламентов в процессные диаграммы; генерация диаграммы по свободному тексту, введённому вручную; обратный перевод диаграммы в текстовое описание — удобно для объяснения сложных процессов простыми словами или создания понятных текстовых регламентов.

Все сценарии могут реализовываться внутри безопасного контура компании. При необходимости ИИ может работать полностью локально, не обращаясь к внешним сервисам. Эта уникальная особенность особенно важна для организаций с высокими требованиями к безопасности информации.

Процессная студия — это не просто инструмент для моделирования и описания бизнес-процессов, а полноценное пространство для совместной работы, хранения и обогащения карт процессными атрибутами: SLA, системами-исполнителями, ролями и метриками. Внедрение ИИ-ассистента значительно ускоряет создание процессных схем и диаграмм.

Цифровой помощник получил имя «ИИгорь». В Pix Robotics планируют расширить его возможности и интегрировать в другие ключевые модули платформы. Например, в «Мониторе задач» появится разметка по событиям с помощью ИИ-ассистента и автоматическое формирование гипотез для улучшения процессов. В «Аналитике процессов» «ИИгорь» уже анализирует события, данные и метрики, выявляя точки роста.

«ИИгорь» — это наш шаг к по-настоящему интеллектуальному управлению процессами. Мы сделали всё, чтобы взаимодействие с бизнес-процессами стало проще, быстрее и доступнее — без сложных инструментов и долгой подготовки. Уже сегодня ИИ-ассистент помогает компаниям автоматически преобразовывать текст в понятные диаграммы и обратно, генерирует их на основе регламентов и отвечает на вопросы по продукту и методологии, а в будущем мы планируем масштабировать его возможности на всю платформу «Pix Процессы»: от генерации гипотез до анализа метрик», – сказал директор по продукту «Pix Процессы» Николай Буланов.