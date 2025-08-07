CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции

Одна из восьми федеральных ЭТП, «ТЭК-Торг», первой в торговом контуре сформирует единые политики внесения данных о продукции с целью автоматизации процесса снабжения. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Уникальность решения ЭТП «ТЭК-Торг» (входит в группу компаний «Петербургская Биржа») заключается в том, что описание товаров будет проводиться на основании методик и политик, соответствующих требованиям крупнейших заказчиков России. Подобное решение электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» предлагает первой среди российского торгового контура.

Сегодняшняя практика нормализации нормативно-справочной информации, а также функция аутсорсинга ведения справочника номенклатуры связана во многом с функцией учета продукции. При этом функционал, связанный с описанием продукции с целью ее продаж, указания нужных потребителю атрибутов для технической оценки остается на втором плане. При ведении данных о товарах «ТЭК-Торгом» клиент автоматически попадает во все закупки на федеральной ЭТП, партнерских маркетплейсах и некоторых зарубежных торговых системах.

Сервис актуален для средних и крупных компаний, где используется множество информационных систем с большими объемами переменных данных, которые нужно структурировать и организовать в единое информационное пространство.

Евгений Можаев, заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг»: «Правильный подход к организации управления данными должен влиять не на учет товаров, а на те процессы, которые выходят за пределы компании. А это продажи и закупки. В плане продаж корректное описание позиций дает возможность производителю попасть в поле зрения заказчиков при подборе аналогов за счет описания позиций по стандартам последнего. Закупщики же приобретают опцию автоматизированного подбора аналогов, которая выходит за рамки России, и уходят от ручного сравнения множества технических характеристик. За счет формирования вводной для нужного атрибута это будет производиться в автоматическом режиме. В перспективе система позволит отслеживать цены на те или иные конкретные товары, формировать индексы и индикаторы, что является одной из ключевых целей Петербургской Биржи в соответствие со стратегией развития группы».

В первую очередь планируется подключение к сервису текущих клиентов компании, в горизонте 2026-2028 гг.

