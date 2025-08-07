ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве

Разработчик low-code-платформы ELMA365 и консалтинговая ИТ-компания «Вайвис» объявили о партнерстве, целью которого является тиражирование уже доказавших эффективность решений в разных отраслях. В фокусе — масштабирование проектов Go Invest (финтех) и ГБУ «Мосгоргеотрест» (госсектор) с выходом на логистику, FMCG/ритейл, фармацевтику и металлургию в России. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Партнеры уже описали более семидесяти процессов «Мосгоргеотреста» и запустили первые сервисы паспортизации и документооборота на базе ELMA365. В Go Invest за шесть месяцев автоматизированы KYC-процедуры, маркетинговые кампании и персонализированные предложения, что позволило брокеру удвоить клиентскую базу и превысить 200% возврат инвестиций. Обе компании рассматривают результаты как отправную точку для последовательного расширения функциональности и географии решений ELMA365.

«Партнерство с «Вайвис» показывает, как быстро можно превратить пилотные инициативы в масштабируемые решения. Их отраслевой опыт усиливает гибкость ELMA365, и вместе мы даем клиентам короткий путь от идеи до реального результата», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

Комментируя значение сотрудничества для рынка, генеральный директор «Вайвис» Ольга Николаева подчеркнула, что технологии должны работать на людей, а low-code-подход «позволяет превращать идеи в сервисы за недели, экономя время и бюджеты заказчиков, будь то государственная организация или брокерское предприятие нового поколения».

Представители клиентов отмечают практический эффект уже реализованных этапов. «При выборе платформы мы опирались на удобство, скорость внедрения и готовность к интеграции с существующими системами. ELMA365 показала оптимальный баланс технологичности и гибкости», — сказал Керим Алавердиев, руководитель проектного офиса ГБУ «Мосгоргеотрест».

Руслана Стоянова, руководитель автоматизации бизнес-процессов Go Invest: «Мы вложили 400 тыс. руб. и уже вернули 882 тыс. руб., а главное — освободили ресурсы ИТ-команды и получили инструмент, с которым бизнес сам управляет изменениями: вместо недели на размещение баннера теперь уходит пять минут».

В течение следующего года ELMA и «Вайвис» планируют расширить использование ELMA365 в муниципальных учреждениях России и предложить рынку логистики комплексное решение, объединяющее управление запасами, складскими и транспортными операциями.