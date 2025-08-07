CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Автомир» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью робота-оператора VS Robotics

ГК «Автомир» автоматизировала часть процессов коммуникации с клиентами сервисных центров компании с помощью робота-оператора от разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер»).

Еще на этапе пилотного проекта, в рамках которого робот-оператор осуществлял звонки клиентам компании для подтверждения записи в сервисный центр, готовность клиентов к общению с роботом фиксировалась в 100% случаях. По итогам успешного тестирования функциональные возможности робота были расширены дополнительными скриптами, включая приглашение клиентов на шиномонтаж и информирование владельцев постгарантийных автомобилей об особых условиях обслуживания.

Результат разговора автоматически фиксируется в CRM-системе вместе с транскрибацией беседы. А в случаях, когда требуется продолжение диалога с человеком, автоматически планируется задание для консультанта сервиса. Система позволяет совершить большее количество исходящих звонков за меньшее количество времени (без снижения эффективности коммуникаций) и значительно разгрузить консультантов сервиса: расчеты показывают, что сейчас 20% всего сервисного трафика передано от человека роботу.

«Автоматизация бизнес-процессов с использованием робота-оператора – новое для нас направление развития. Но мы видим в этом значительный потенциал для повышения эффективности и оптимизации работы. VS Robotics зарекомендовали себя в качестве надежного партнера, который помогает реализовать наши планы по цифровизации и улучшению сервиса для наших клиентов», – отметила Алла Романова, руководитель управления по работе с клиентами ГК «Автомир».

«Применение голосовых роботов в автомобильном секторе открывает новые горизонты для повышения эффективности бизнеса и улучшения клиентского опыта. Благодаря автоматизации коммуникаций компании могут существенно снизить нагрузку на операторов и обеспечить быстрый, технологичный и качественный сервис для клиентов. Это не только способствует оптимизации бизнес-процессов, но и укрепляет доверие клиентов, делая взаимодействие с компанией современным и комфортным», – отметил Максим Колосков, руководитель VS Robotics.

