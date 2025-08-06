CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

UX-платформа Fabuza присоединилась к экосистеме компании «Первый Бит»

UX-платформа Fabuza официально вошла в экосистему интегратора ИТ-решений «Первый Бит». Стратегическое партнерство открывает новые возможности для обеих компаний: Fabuza получит доступ к клиентской базе «Первого Бита», а интегратор расширит линейку своих ИТ-решений для бизнеса.

Fabuza – платформа для омниканального сбора и анализа клиентского опыта, которая помогает компаниям получить реальное представление о том, что происходит с их клиентами в цифровых и не цифровых каналах и вовремя принять меры по улучшению клиентоцентричности. На платформе доступны различные инструменты исследований: автоматизированный сбор обратной связи и СX-метрик, опросы, юзабилити и UX-тесты и т.д. Платформа работает на 13 языках и интегрируется с корпоративными решениями со всего мира, включая SAP и «».

Партнерство открывает клиентам «Первого Бита» доступ к инструментам для исследования пользовательского опыта, в том числе к панели из 20 млн респондентов по всему миру.

Компании ожидают, что интеграция продуктов и технологий ускорит их совместное развитие и позволит занять новые рынки, а параллельная работа высококвалифицированных специалистов заложит фундамент для лидерства в цифровой отрасли.

