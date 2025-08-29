CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Участники кибератаки на Московскую электронную школу получили предложение поработать над улучшением ее киберзащиты и других цифровых сервисов столичной администрации. 17 сентября 2022 г. в течение трех дней ученики и учителя не могли загружать домашние задания, ставить оценки и как-либо еще работать с сервисов из-за атаки хакеров.

Прием на работу талантов

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки на ИТ-платформу «Московской электронной школы» (МЭШ) пишет РБК.

Со слов заммэра Москвы Анастасии Раковой, участники ИТ-атаки на МЭШ получили предложение поработать над улучшением ее киберзащиты и других цифровых сервисов столичной администрации в 2025 г. По ее словам, столичные власти готовы нанимать талантливых ребят в ИТ-сфере.

«Четыре молодых человека в предыдущие годы, практически успешно справившихся с задачей взлома ИТ-платформы, работают теперь в команде МЭШ», — сказала чиновница ТАСС.

photo_2021-07-08_11-46-47.jpg

Официальный сайт города Москвы
Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки на ИТ-платформу «Московской электронной школы»

Московская электронная школа (МЭШ) была запущена столичными властями в 2016 году и представляет собой единую цифровую образовательную платформу для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов МЭШ — библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося». В библиотеке МЭШ сегодня собрано более 1,6 млн образовательных материалов — от тестовых заданий и сценариев уроков до виртуальных лабораторий и материалов для подготовки к экзаменам. Добавлять материалы могут как специализированные отечественные разработчики, так и обычные учителя.

МЭШ запущен в 2016 г. властями Москвы — это единая цифровая платформа для учеников, учителей и родителей. Основные ИТ-сервисы МЭШ включают библиотеку учебных материалов, электронный журнал, дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося». Библиотека МЭШ содержит свыше 1,6 млн образовательных ресурсов: тесты, сценарии уроков, виртуальные лаборатории и материалы для подготовки к экзаменам. Контент создают как профессиональные разработчики, так и учителя.

Обновление ИТ-платформы

Осенью 2025 г. в МЭШ появятся обновления, сообщил в конце августа мэр Москвы Сергей Собянин. В раздел «Цифровой учитель» добавят новые дисциплины, включая физику и информатику. Тренажер по физике для восьмых–девятых классов будет включать семь тем: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики.

В «Портфолио учащегося» добавят персональные рекомендации по профориентации. Старшеклассники на МЭШ смогут узнавать о днях открытых дверей на предприятиях Москвы и экскурсиях к работодателям.

Хакеры в электронной школе

С 17 сентября 2022 г. ИТ-сервис МЭШ был недоступен для родителей и учеников из-за сбоя. Источник «Коммерсант», близкий к Департаменту образования и науки Москвы, подтвердил тогда, что проблема коснулась почти всех школ: «Не работала загрузка домашних заданий и оценок, мобильная версия сервисов». По его словам, к вечеру 20 сентября основную часть проблем удалось решить.

До 2022 г. у МЭШ уже бывали крупные сбои. Массовые жалобы на работу ИТ-платформы были еще в 2017 г., когда Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы перевел МЭШ на новое программное обеспечение.

Осенью 2020 г., в первый день дистанционной учебы в столичных школах на фоне пандемии Covid-19, из-за большой нагрузки на ИТ-инфраструктуру учителям пришлось проводить уроки в Zoom. Сбой для мэрии не был бы неожиданностью, считают эксперты по информационной безопасности (ИБ), если бы заблаговременно были использованы дополнительные средства киберзащиты и проведено тестирование на ИТ-уязвимости.

Оценки операционной системы МЭШ

В феврале 2025 г. ДИТ Москвы анонсировал операционную систему (ОС) для школьных компьютеров «ОС МЭШ». Необходимость создания собственной платформы в ведомстве объяснили отсутствием продукта, который бы в полной мере подходил под задачи и разнообразие компьютерного парка образовательных учреждений.

С 2025 г. ее будут применять для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной формах, подготовку и печать необходимых материалов, а также перевод бланков участников в электронный вид в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.

Отечественную «ОС МЭШ» впервые в стране в 2023 г. разработал и внедрил в образовательных учреждениях Москвы ДИТ в рамках политики ИТ-импортозамещения программного обеспечения (ПО). Собственное ПО установлено на тысячах ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы, входящих в единую цифровую экосистему МЭШ. Снижение доли иностранного софта и переход на отечественное ИТ-решение в школах — важный шаг на пути к цифровому ИБ-суверенитету данных учащихся и педагогов.

Внедрение ОС позволяет обеспечить безопасную и стабильную работу платформы МЭШ, надежное функционирование цифровых сервисов и защиту данных в образовательных учреждениях Москвы. Эта инициатива подтверждает последовательный курс города на импортозамещение, развитие отечественных технологических решений. Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».

