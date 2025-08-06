SimpleOne выпустила новую версию SDLC для автоматизации управления дефектами

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) выпустил версию 1.7.0 системы управления жизненным циклом разработки ПО SimpleOne SDLC. Основными нововведениями стали автоматическое создание базы знаний для дефектов и обновленная система уведомлений с детализированной информацией об изменениях в задачах.

В версии SimpleOne SDLC 1.7.0 появилась дополнительная категория базы знаний для управления информацией о дефектах продуктов. Пользователи могут создавать статьи о найденных дефектах непосредственно из формы через новое UI-действие «Создать статью». Названия статей генерируются по шаблону и автоматически обновляются, когда у дефекта меняется статус, а при переводе дефекта в статус «Выпущено»‎ в название статьи добавляется релиз, в который вошёл исправленный дефект.

Статьи о дефектах можно публиковать на портале самообслуживания, что обеспечивает пользователям — клиентам, тестировщикам и другим командам — быстрый доступ к актуальной информации о существующих проблемах в продуктах без обращения в службу поддержки.

Дополнительно разработчики улучшили систему уведомлений — темы сообщений стали более информативными благодаря добавлению переменных, которые автоматически заполняются данными из связанных записей. В темах пользователи видят больше информации: код проекта, номер задачи, статус, ответственного сотрудника, код продукта и версию. Новая функциональность помогает быстро ориентироваться в потоке информации о разрабатываемом продукте. При этом, если на задачу назначили другого сотрудника, уведомления придут как новому, так и предыдущему исполнителю, что улучшает координацию работы и передачу контекста в команде.

«Версия 1.7.0 делает управление информацией о дефектах проще благодаря автоматизации работы с базой знаний. Пользователи получают централизованный доступ к информации о проблемах через портал самообслуживания, а более подробные уведомления делают коммуникацию по задачам прозрачной и снижают риски недопонимания», — отметил Артем Герасимов, владелец продукта SimpleOne SDLC, корпорация ITG.

Обновленная версия SimpleOne SDLC 1.7.0 уже доступна для действующих клиентов компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.