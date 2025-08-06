CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Postgres Professional обновила Postgres Pro Shardman

Postgres Professional выпустила обновления для Postgres Pro Shardman 17.5.1. Решение использует шардирование данных для эффективной работы с большими объемами информации (до петабайта) и высокой транзакционной нагрузкой.

В состав Postgres Pro Shardman входит утилита shardmanctl, которая получила новые возможности для управления кластером: проверка целостности схемы. Новая команда shardmanctl schema verify проверяет консистентность информации о партициях, таблицах, ролях и других объектах схемы во всём кластере; резервное копирование для BiHA. Добавлена возможность использовать pg_probackup в качестве метода резервного копирования для конфигураций с высокой доступностью (BiHA); гибкое восстановление. Команда restore теперь поддерживает восстановление только метаданных или схемы, а также восстановление отдельных шардов.

Расширены информационные возможности модуля crash_info для диагностики проблем.

Обновления модулей: pg_proaudit — добавлены новые типы объектов и поля событий (UUID, XID, VXID) для более точного и полного аудита; pgpro_pwr 4.9 — улучшен сбор статистики по серверам и объектам схемы, что даёт DBA больше инструментов для анализа; pgpro_stats 1.9 — расширена трассировка сеансов, что позволяет получать более детальную информацию о выполнении запросов.

