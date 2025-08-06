НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» завершил важный этап технологической трансформации — перевод системы «Галактика РУЗ» с Microsoft SQL Server на PostgreSQL. Этот проект подтвердил возможность работы сложной университетской ИТ-системы на открытой СУБД и стал значимым шагом в программе импортозамещения.

Проект был выполнен в первой половине 2025 г. и отличался несколькими ключевыми особенностями: бесперебойный переход без потери функциональности; полное сохранение исторических данных и возможностей системы; строгое соблюдение сроков реализации.

Андрей Соколов, старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ, сказал: «Переход «Галактики РУЗ» на PostgreSQL – это стратегически важный шаг для нашего университета. Мы не просто сменили СУБД, а получили полностью независимое решение с расширенными возможностями масштабирования. Особенно ценно, что переход был выполнен без малейших сбоев в учебном процессе, что критически важно для вуза нашего масштаба».

Сергей Кривцов, руководитель управления разработки, сказал: «Проект подтвердил, что «Галактика РУЗ» сохраняет всю свою функциональность при переходе на PostgreSQL. Для реализации проекта мы разработали специальные инструменты миграции, которые минимизировали риски и снизили трудозатраты».

Виктория Шишкина, руководитель управления проектов «Галактика ИТ», отметила: «Ключевым фактором успеха стала детальная проработка плана-графика и слаженная работа совместной команды НИУ ВШЭ и «Галактики». Это позволило выполнить переход в установленные сроки без снижения качества работы системы».