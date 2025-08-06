«МояКоманда» реализовала двустороннюю интеграцию с Outlook для полной синхронизации корпоративных и личных календарей

Компания «МояКоманда» объявила о запуске новой функции — полноценной двухсторонней интеграции с календарем Microsoft Outlook, доступной всем текущим клиентам сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «МояКоманда».

Outlook представлен в двух версиях: облачной Exchange Online (Microsoft 365) и серверной Exchange Web Services (EWS) для локальных корпоративных серверов. «МояКоманда» поддерживает обе версии, обеспечивая удобное и гибкое взаимодействие с корпоративными и личными календарями пользователей.

Ключевые возможности новой интеграции

Двухсторонняя синхронизация событий: изменения, внесённые в календарь «МояКоманда», моментально отражаются в Outlook и наоборот.

Работа именно с календарными событиями: синхронизация затрагивает только встречи, совещания и другие события, без изменения задач или почты.

Гибкие настройки: централизованное подключение для всей команды или индивидуальное для каждого сотрудника — это позволяет оптимально настроить управление расписанием и сохранить конфиденциальность личных данных.

Преимущества интеграции

Автоматическое обновление расписания в предпочитаемом приложении без двойного ввода данных и ошибок.

Возможность настроить синхронизацию в соответствии с потребностями компании или отдельного пользователя.

Поддержка разных версий Exchange для совместимости с любой инфраструктурой.

«Мы уверены, что интеграция «МояКоманда» с Outlook сделает работу с календарём ещё удобнее и эффективнее, упрощая планирование и повышая продуктивность», — сказали в компании.